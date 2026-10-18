Türkiye'de bankacılık işlemlerinde mali denetim ve müşteri bilgilerini doğrulama süreçleri önemini koruyor. Kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele kapsamında bankalar, müşterilerinin gerçekleştirdiği para transferlerini ve hesap hareketlerini risk esaslı olarak değerlendiriyor.

Özellikle kişinin bilinen gelir düzeyiyle açıklanamayan para girişleri, olağan dışı nakit yatırma işlemleri ve kısa sürede gerçekleştirilen çok sayıda transfer, bankaların ek bilgi veya belge istemesine neden olabiliyor.

Ancak her yüksek tutarlı para transferinin şüpheli işlem sayılmadığını ve her belge eksikliğinin otomatik olarak kredi kartının kapatılması anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

BANKALAR HANGİ DURUMLARDA GELİR BELGESİ İSTİYOR?

Bankalar, müşterilerinin kimlik ve finansal bilgilerini güncel tutmak, olağan dışı işlemleri değerlendirmek ve paranın kaynağını gerektiğinde açıklığa kavuşturmakla yükümlü.

Bu nedenle özellikle müşterinin bilinen gelir durumu veya işlem geçmişiyle örtüşmeyen hareketlerde ek belge talep edilebiliyor.

Örneğin düzenli olarak düşük tutarlı işlemler yapan bir kişinin hesabına kısa sürede yüksek miktarda para aktarılması, bankanın paranın kaynağı hakkında açıklama istemesine yol açabiliyor.

MASAK mevzuatı, bankalara müşterilerini tanıma ve şüpheli işlemleri değerlendirme yükümlülüğü getiriyor. Ancak yalnızca yüksek miktarda para transferi yapılması, tek başına yasa dışı bir işlem gerçekleştirildiği anlamına gelmiyor.

BU BELGELERİ HAZIR BULUNDURUN

Bankaların talep edebileceği belgeler, paranın hangi işlemden elde edildiğine göre değişebiliyor.

Maaş ve düzenli gelir: Maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü veya gelir kayıtları.

Ev ve araç satışı: Tapu belgeleri, noter satış sözleşmesi ve ödeme dekontları.

Ticari kazanç: Fatura, vergi beyannamesi ve ticari faaliyet kayıtları.

Miras yoluyla edinilen para: Veraset ilamı ve ilgili miras belgeleri.

Borç veya alacak ödemesi: Borç ilişkisini ve ödemenin nedenini gösteren sözleşme veya dekontlar.

Bu belgelerin her müşteriden topluca istendiği anlamı çıkarılmamalı. Banka, incelemeye konu işlemin niteliğine göre farklı belgeler talep edebilir.

BELGE VERMEYENİN KREDİ KARTI KAPATILIR MI?

En çok merak edilen soru, bankanın istediği belgeyi sunmayan müşterilerin kredi kartlarının otomatik olarak kapatılıp kapatılmayacağı.

MASAK'ın resmî açıklamalarında, gelir belgesi sunmayan herkesin kredi kartının otomatik kapatılacağını öngören genel bir uygulama bulunmuyor.

Bununla birlikte, müşterinin kimlik bilgilerinin doğrulanamaması veya mevzuat kapsamında gerekli bilgilerin elde edilememesi durumunda bankaların belirli işlemleri gerçekleştirmemesi ya da koşulları oluştuğunda müşteriyle iş ilişkisini sonlandırması söz konusu olabiliyor.

MASAK'ın sıkça sorulan sorular bölümünde de müşterinin kimliğinin tespit ve teyit edilemediği durumlarda işlem yapılmaması ve belirli koşullarda iş ilişkisinin sona erdirilmesi gerektiği açıklanıyor.

SADECE YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLER Mİ İNCELENİYOR?

Bankaların değerlendirmesinde yalnızca transfer edilen para miktarı değil, işlemin amacı, sıklığı, müşterinin finansal profili ve olağan işlem alışkanlıkları da önem taşıyor.

Kısa aralıklarla yapılan çok sayıda transfer, kaynağı açıklanamayan para girişleri veya müşterinin işlem geçmişinden belirgin şekilde farklılaşan hareketler ek incelemeye konu olabiliyor.

Bu nedenle her şüpheli işlem için geçerli tek bir parasal eşik bulunduğunu söylemek doğru değil.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE PARA TRANSFERİ DURDURULABİLİR

Bankaların şüpheli işlemleri MASAK'a bildirme yükümlülüğü bulunuyor.

Suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanıyla bağlantılı olduğuna dair ciddi emarelerin bulunduğu belirli durumlarda, mevzuat kapsamında işlemlerin ertelenmesi de mümkün.

MASAK'ın yayımladığı düzenlemelere göre, bu kapsamdaki işlem erteleme süresi yedi iş gününü geçemiyor. Ancak bu uygulama, her gelir belgesi talebinde otomatik olarak devreye girmiyor.

BANKA HESABI KISITLANANLAR NE YAPMALI?

Bankasından belge talebi alan müşterilerin öncelikle bildirimin gerçekten bankadan gelip gelmediğini kontrol etmesi gerekiyor.

Banka uygulaması, resmî internet sitesi veya şube aracılığıyla talebin doğrulanması; istenen belgelerin güvenli kanallardan iletilmesi ve işlem kayıtlarının saklanması önem taşıyor.

Hesabına kısıtlama getirilen müşteriler ise bankadan kısıtlamanın nedenini ve kaldırılması için gereken işlemleri öğrenebilir. Şüpheli bağlantılardan gelen belge yükleme taleplerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HERKESİN KREDİ KARTI KAPATILMAYACAK

Bankaların mali denetim süreçleri kapsamında belge talep edebilmesi yeni ve tüm müşterileri aynı anda kapsayan bir kredi kartı kapatma kararı anlamına gelmiyor.

Belge sunulmaması nedeniyle işlem kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı, talep edilen bilginin niteliğine, müşterinin durumuna ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı.

Bu nedenle kredi kartı veya banka hesabı bulunan herkesin belirli bir tarihe kadar gelir belgesi sunmak zorunda olduğu yönündeki iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor.