İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesi'nde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gece boyunca etkisini artıran yağışın ardından Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşmasıyla içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sel sularına kapıldı.

Akıntının sürüklediği araçta bulunan bir kişi kurtulmayı başarırken, diğer 2 kişi kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLİ SEL SULARI SÜRÜKLEDİ

Olay, İstanbul ile Kocaeli il sınırında bulunan Göçbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak nedeniyle derenin su seviyesi hızla yükseldi. Taşkın sırasında 34 HER 50 plakalı otomobil, içerisindeki 3 kişiyle birlikte akıntıya kapıldı.

Suların sürüklediği araçta bulunan M.D.E. kendi çabasıyla kurtulmayı başardı. Ancak otomobildeki D.A. ve F.D. isimli iki kişi sel sularında kayboldu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bir alana alınan M.D.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CAMI KIRIP DIŞARI ÇIKTI, DALA TUTUNARAK KURTULDU

Faciadan kurtulan kişinin yaşadıkları, selin şiddetini gözler önüne serdi.

Gebze'nin Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtulan kişinin otomobille yaklaşık 100 ila 150 metre sürüklendikten sonra camı kırarak dışarı çıktığını anlattığını belirtti.

Özyurt, hafif yaralanan kişinin akıntıya kapılmamak için bir ağacın dalına tutunarak kurtulmayı başardığını söyledi.

Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYIP 2 KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaybolan D.A. ve F.D.'ye ulaşmak için dere yatağı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, kayıp kişilerin ve otomobilin akıntıyla sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak 3 farklı noktada eş zamanlı çalışma yürüttü.

Olayın İstanbul-Kocaeli sınırında meydana gelmesi nedeniyle Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

DERENİN DEBİSİ ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve derenin yüksek debisi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdi.

Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, olayın iki ilin sınırında yaşandığını belirterek dere sularının Ömerli Barajı'na doğru aktığını ifade etti.

Ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak amacıyla dron desteğinden de yararlandığı öğrenildi.

2 KİŞİDEN HENÜZ HABER ALINAMADI

18 Ekim sabahı yayımlanan ilk haberlere göre sel sularında kaybolan D.A. ve F.D.'ye henüz ulaşılamadı.

Arama kurtarma ekiplerinin dere yatağı ve çevresindeki çalışmaları devam ederken, kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin yeni bir açıklama bekleniyor.