Türkiye'de yargı sistemini yakından ilgilendiren 13. Yargı Paketi'ne ilişkin beklentiler artıyor. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığı açıklanan düzenlemenin, özellikle uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanması bekleniyor.

Paketin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesinin planlandığı yönündeki açıklamalar, hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Özellikle cezaevindeki hükümlülerin yakınları, düzenlemede genel af veya infaz değişikliği bulunup bulunmayacağını merak ediyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemede yargılamaların hızlandırılması, davaların makul sürede tamamlanması ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha kısa sürede ulaşması hedefleniyor.

Ancak paketin Meclis'e sunulması, doğrudan yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Teklifin ilgili komisyonda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

13. YARGI PAKETİ'NDE HANGİ MADDELER OLACAK?

Yeni paketin içeriğiyle ilgili en çok konuşulan başlıklar arasında yargı süreçlerinin hızlandırılması, aile hukuku ve nafaka düzenlemeleri bulunuyor.

Öne çıkan olası değişiklikler şöyle:

Yargılamaların hızlandırılması: Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler.

Boşanma davaları: Aile hukukundaki uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulması.

Nafaka sistemi: Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışılan değişiklikler. Antalya dahil üç ile sel desteği: 40 milyon TL aktarıldı İçeriği Görüntüle

Çocukların korunması: Boşanma ve velayet süreçlerinde çocukların haklarını gözeten mekanizmalar.

Adalet hizmetlerinin etkinliği: Mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve yargı süreçlerinin daha verimli yürütülmesi.

Bu başlıkların tamamının kanun teklifinde yer alacağı henüz kesinleşmiş değil.

13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?

Cezaevindeki hükümlüler ve ailelerinin en çok merak ettiği konu, yeni yargı paketinin genel af getirip getirmeyeceği.

Ancak 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin doğrulanmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, paketin temel önceliği olarak yargılamaların hızlandırılması gösterildi. Genel af konusunda ise somut bir düzenleme duyurulmadı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK ÇIKACAK MI?

Yeni yargı paketiyle birlikte infaz düzenlemesi, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik konuları da yeniden gündeme geldi.

Özellikle cezaevindeki hükümlülerin yakınları, cezaların infazında değişiklik yapılıp yapılmayacağını ve olası düzenlemenin kimleri kapsayacağını araştırıyor.

Ancak şu aşamada yeni bir infaz düzenlemesinin pakete dahil edildiği kesinleşmiş değil. Denetimli serbestlik süresinin artırılması veya belirli hükümlü gruplarına tahliye imkânı tanınması konusunda da doğrulanmış bir madde listesi bulunmuyor.

İnfaz düzenlemesi ile genel af aynı anlama gelmiyor. İnfaz düzenlemesi, verilen cezaların nasıl ve hangi koşullarda yerine getirileceğini değiştirebilirken genel af farklı hukuki sonuçlar doğuruyor.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

13. Yargı Paketi'ne ilişkin tartışmaların bir diğer önemli başlığını süresiz nafaka oluşturuyor.

Boşanma sonrasında ödenen nafakanın süresi, tarafların ekonomik koşulları ve aile hukukunda yapılabilecek değişiklikler kamuoyunda tartışılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada boşanma ve velayet süreçlerinde çocukların korunmasına yönelik destek mekanizmalarının güçlendirileceğini bildirdi.

Ancak Bakanlığın bu açıklaması, süresiz nafakanın kaldırılacağı veya yeni yargı paketinde kesin olarak nafaka düzenlemesi bulunacağı anlamına gelmiyor.

BOŞANMA VE VELAYET DAVALARINDA YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Aile hukukunda yapılması gündeme gelen çalışmaların merkezinde, boşanma süreçlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, aile ve ebeveyn danışmanlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi üzerinde duruyor. Bu çalışmalarla boşanma ve velayet süreçlerinde çocukların korunması ve aile içi uyuşmazlıkların daha sağlıklı yönetilmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte, söz konusu çalışmaların hangilerinin 13. Yargı Paketi'ne kanun maddesi olarak gireceği henüz açıklanmadı.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

18 Ekim 2026 itibarıyla yaptığımız araştırmada, 13. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını doğrulayan resmî bir duyuruya ulaşamadık.

Adalet Bakanlığının açıklamalarına göre ekim ayı hedefleniyor. Ancak kesin yasalaşma tarihi ve teklifin nihai içeriği konusunda resmî sürecin takip edilmesi gerekiyor.

Öte yandan 12. Yargı Paketi, 17 Temmuz 2026'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 31 Temmuz'da Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Bu nedenle önceki paketle yeni pakete ilişkin iddiaların birbirine karıştırılmaması önem taşıyor.

GÖZLER MECLİS'TEN GELECEK AÇIKLAMADA

13. Yargı Paketi'nde özellikle davaların hızlandırılmasına yönelik adımlar beklenirken, genel af, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve nafaka konularındaki belirsizlik sürüyor.

Yeni paketin hangi maddelerden oluşacağı, kimleri kapsayacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği, kanun teklifinin resmî olarak açıklanmasıyla netleşecek.