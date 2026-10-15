Yunanistan’ın Zakintos Adası yakınlarında yaşanan olayda, Royal Caribbean şirketine ait Odyssey of the Seas adlı yolcu gemisinde seyahat eden El Salvador vatandaşı 44 yaşındaki kadın, seyir sırasında kendisini denize attı.

İyon Denizi’nde yaklaşık 20 saat boyunca can simidine tutunarak hayatta kalmayı başaran kadın, bölgede seyreden bir kargo gemisinin mürettebatı tarafından fark edildi.

KARANLIK SULARDA CAN SİMİDİYLE BULUNDU

Arama çalışmalarına destek veren MSC Rossella III adlı kargo gemisinin mürettebatı, kadını denizin ortasında parlak turuncu can simidine tutunmuş halde gördü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, halat yardımıyla kadını sudan çıkararak güvenli şekilde tekneye aldı.

“GEMİDEN İNMEK İSTEDİĞİM İÇİN ATLADIM”

Kurtarılan kadın, yetkililere verdiği ifadede Zakintos yakınlarında gemiden inmek istediği için denize atladığını söyledi.

Yaklaşık 20 saat boyunca denizde kaldığını belirten kadın, kurtarma operasyonunun ardından Katakolo Limanı’na götürüldü.

HASTANEDE PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, kadının kurtarılmasının ardından savcılık tarafından psikiyatrik değerlendirme talep edildiği bildirildi.

Bunun üzerine 44 yaşındaki kadın, sağlık kontrolü ve gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla yerel bir hastaneye sevk edildi.

GEÇEN YIL DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Royal Caribbean şirketine ait başka bir yolcu gemisinde de geçen yıl benzer bir olay meydana gelmişti.

Porto Riko’nun San Juan kentinde Jey Gonzalez-Diaz adlı yolcu, yaklaşık 17 bin dolarlık kumar borcundan kaçmak amacıyla Rhapsody of the Seas adlı gemiden denize atlamıştı.

Olaydan sağ kurtulan yolcu, daha sonra ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.