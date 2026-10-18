Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan yeni iddia, sarı-lacivertli camiada endişe yarattı. Dizindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunan İspanyol futbolcunun, uygulanan tedaviden beklenen sonucu alamadığı ve ameliyat seçeneğinin gündeme geldiği ileri sürüldü.

İĞNE TEDAVİSİNDEN SONUÇ ALINAMADI

A Spor'un haberine göre, diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir iğne tedavisi uygulanan Marco Asensio'nun tedaviye olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından yıldız futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildiği iddia edildi. Operasyonun ise yurt dışında gerçekleştirileceği öne sürüldü.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Haberde, Asensio'nun ameliyat sonrasında uzun bir rehabilitasyon sürecine gireceği ve en az 2 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.

İddiaların doğrulanması halinde İspanyol futbolcunun yaklaşık aralık ayı ortalarına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu durumun, Fenerbahçe'nin yoğun maç takviminde teknik heyetin hücum hattındaki seçeneklerini azaltabileceği değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE'DE PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Hücum hattındaki teknik kapasitesi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Asensio'nun uzun süreli yokluğu, sarı-lacivertli takımın kadro planlamasını etkileyebilir.

İspanyol yıldızın ameliyat olması halinde teknik heyetin, lig ve Avrupa karşılaşmalarında farklı oyuncu tercihleri üzerinde durması gündeme gelebilir.

BU SEZON 8 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Marco Asensio, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 karşılaşmaya çıktı.

İspanyol futbolcu, bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 3 gollük katkı sağladı.

GÖZLER KULÜPTEN GELECEK AÇIKLAMADA

Asensio'nun ameliyat olacağı ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı yönündeki bilgiler henüz Fenerbahçe tarafından resmen doğrulanmadı.

Yıldız futbolcunun tedavi süreci ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bilgilerin, kulübün yapacağı sağlık açıklamasıyla netleşmesi bekleniyor.