Türkiye genelinde yaz havası beklenirken, yeni haftada etkili olacak soğuk hava dalgası birçok bölgede yeniden montları çıkartacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar etkisini artıracak.

Yapılan tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ayrıca Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında özellikle Karadeniz bölgesi dikkat çekti. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde de ani yağışların etkili olabileceği belirtildi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilir şekilde azalacak. Uzmanlar, sıcaklığın bazı bölgelerde 3 ila 5 derece birden düşeceğini belirtti.

Mayıs ayının ortasında gelen bu serin hava dalgası nedeniyle vatandaşların özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor. Birçok kişi yaz hazırlığı yaparken yeniden yağmurluk ve ince mont kullanmaya başladı.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı haritasında toplam 10 il için sarı kod verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt.

Meteoroloji’ye göre sarı kod; hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceği anlamına geliyor. Yetkililer özellikle açık alanda çalışacak vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını öneriyor.