Ankara'da bir alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında yaşanan ayrımcılık olayı, yargıya taşındı. Down sendromlu kızı Melek Baltacı'nın oyun parkına alınmadığını belirten baba Feridun Baltacı'nın başvurusu üzerine hem mahkeme hem de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından karar verildi. Aynı işletmenin daha önce de benzer bir olay nedeniyle cezalandırıldığı ortaya çıktı.

“ÖZEL ÇOCUKLARI ALMIYORUZ” DEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olay, 10 Ocak 2025'te Ankara'daki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Emekli astsubay Feridun Baltacı, Down sendromlu kızı Melek'i eğlenmesi için alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanına götürdü. Ancak iddiaya göre işletme görevlileri, çocuğun Down sendromlu olduğunu öğrenince oyun alanına girişine izin vermedi.

Baba Baltacı, görevlilerin kendilerine özel gereksinimli çocukların kabul edilmediğini söylediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUMLU MÜDÜRE 10 AY HAPİS CEZASI

Şikâyetin ardından Ankara Batı 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin sorumlu müdürü Ali M. hakkında dava açıldı.

Yargılama sonucunda Ali M.'ye kişiler arasında ayrımcılık yapma suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Baba Baltacı, yargı sürecinin ardından TİHEK'e de başvurarak işletme hakkında idari inceleme yapılmasını istedi.

İŞLETMEYE 256 BİN 357 TL CEZA

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, işletmenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti ve 256 bin 357 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İşletme ise savunmasında ayrımcılık yapıldığı iddialarını reddetti. Şirket vekili, çalışanların özel gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz bir tutum sergilemediğini ileri sürdü.

Ancak kurum, yaptığı değerlendirme sonucunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine vardı.

AYNI İŞLETMEYE DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞ

İnceleme sırasında dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Aynı işletmeye, Down sendromlu başka bir çocuğun oyun alanına alınmaması nedeniyle daha önce 204 bin 285 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Son kararla birlikte işletmeye benzer iki olay nedeniyle verilen idari para cezalarının toplamı 460 bin 642 TL'ye ulaştı.

ACILI BABA: “BUNU KABULLENMEK ÇOK ZORDU”

Yaşadıkları olayın ailesini derinden etkilediğini anlatan Feridun Baltacı, kızını mutlu etmek amacıyla götürdüğü oyun alanında böyle bir durumla karşılaşmanın kendisi için son derece üzücü olduğunu söyledi.

Mahkemenin ve TİHEK'in verdiği kararların haklılıklarını ortaya koyduğunu belirten Baltacı, ayrımcılığa karşı alınan kararların toplumun her alanında uygulanmasını istedi.

“OYUN OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKI”

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve avukat Cansu Korkmaz da kararın önemine dikkat çekti.

Oyun oynamanın çocukların gelişimi açısından temel haklardan biri olduğunu vurgulayan Korkmaz, özel gereksinimli çocukların sosyal yaşamdan dışlanmaması gerektiğini belirtti.

Korkmaz, benzer durumlarla karşılaşan ailelere yasal haklarını kullanmaları ve ilgili kurumlara başvurmaları çağrısında bulundu.