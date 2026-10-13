Alanya'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 19 yaşındaki K.Ş.E.'nin çorabında, A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde şüpheli hareketler sergilediği değerlendirilen K.Ş.E.'yi takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan 19 yaşındaki şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, şüphelinin çorabının içerisine gizlenmiş A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddeye el konulurken K.Ş.E. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen K.Ş.E., nöbetçi savcılık tarafından tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Hâkimlikte ifadesi alınan 19 yaşındaki şüpheli, uyuşturucu madde bulundurma suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A4 KÂĞIDINA EMDİRİLEN UYUŞTURUCULAR DAHA ÖNCE DE ELE GEÇİRİLDİ

Alanya'da A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucu maddeler daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da gündeme geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Şubat 2026'da Alanya'da 45 adrese yönelik düzenlediği operasyonda, yaklaşık 22 bin 240 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildiği bildirilmişti. Operasyona 50 ekip, 190 personel ve 2 narkotik madde arama köpeği katılmış, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son olayda ele geçirilen kâğıda emdirilmiş maddenin kimyasal türü ve miktarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Bu nedenle maddenin önceki operasyonlarda ele geçirilen sentetik kannabinoidlerle aynı içerikte olup olmadığı kesinlik kazanmadı.

UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNDA HUKUKİ SÜREÇ

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma fiillerini düzenliyor. Bu suç için kanunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak soruşturmanın koşullarına göre kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik gibi hükümler de uygulanabiliyor.

Alanya'daki olayda verilen tutuklama kararı, şüpheli hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor. Yargılama sürecinde suçlamanın hukuki niteliği ve şüphelinin cezai sorumluluğu değerlendirilecek.