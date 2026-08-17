Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş gönderildi. Görevlendirilen müfettişlerin, belediyenin gerçekleştirdiği ihaleleri geriye dönük olarak mercek altına alacağı bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, inceleme sürecinde ihale şartnamelerinin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Aynı şirketlerin birden fazla ihaleyi alıp almadığı ve süreçlerde herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı detaylı şekilde değerlendirilecek.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLAMALAR

Sürecin temelini oluşturan ana soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından 2026 yılında belediye iştiraklerinden ANSET'e yönelik üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması suçlamalarıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ağustos 2026'daki aşamada ise daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan eski Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T. ile iş insanı Çağrı G., eksik ifade verdikleri iddiasıyla yeniden gözaltına alındı. Öte yandan, yürütülen teknik takipler sonucunda fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen ve aralarında bir belediye çalışanı ile eski bir Antalyaspor yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi daha yakalandı.

İNCELEME SÜRECİ NELERİ ETKİLEYEBİLİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin idari ve mali yapısına yönelik bu kapsamlı denetimler, bölgedeki yerel yönetim işleyişi açısından büyük önem taşıyor. İhale süreçlerine ilişkin olası usulsüzlük tespitlerinin, büyükşehirden hizmet ve yatırım alan tüm ilçelerde olduğu gibi Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip edildiği biliniyor.