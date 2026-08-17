Alanya’da Yalı Taksi üstündeki yolda seyir halindeki motosiklet, yol kenarında park edilen araca çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü, seyir sırasında freninin tutmaması üzerine motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı.
Çarpmanın ardından savrulan sürücünün başındaki kask darbeyi önledi. Sürücü kazada herhangi bir yara almazken, çevrede bulunan vatandaşlar olayın hemen ardından yardıma koştu.
Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin park halindeki araca çarpması ve sürücünün çarpmanın etkisiyle savrulması yer aldı.