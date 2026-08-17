Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, boya taşıyan bir tır devrildi. Kazanın ardından yola saçılan mor boya, güzergahı kullanan diğer sürücüler için ilginç anlara sahne oldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tırın devrilmesiyle otoyol adeta mora büründü. Yoldan geçen çok sayıda aracın lastik, jant, tampon ve alt kaporta aksamları yola dökülen boyalar nedeniyle mor renge kaplandı.

SÜRÜCÜLER İSTASYONLARA AKIN ETTİ

Araçlarının beklenmedik bir şekilde boyandığını fark eden sürücüler, temizlik işlemi için çevredeki akaryakıt istasyonlarına yöneldi. İstasyonlarda oluşan yoğunluk ve mora bürünen araçlarını temizlemeye çalışan vatandaşların telaşı, çevredeki diğer kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

YOLA DÖKÜLEN BOYA RİSK YARATIYOR MU?

Uzmanlar, otoyollara dökülen endüstriyel boya ve benzeri kimyasal maddelerin asfaltın tutuşunu azaltarak kayganlık yarattığını aktarıyor. Bu tür kazaların ardından yol yüzeyinin ilgili ekiplerce hızla temizlenmesi, fren mesafesini olumsuz etkileyebilecek ikincil kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.