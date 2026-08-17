Elmalı’da yetiştirilen ve “dilimli kavun” olarak bilinen kavun çeşidi, Alanya Hali’nde kilosu 20 TL’den satışa sunuluyor. Kendine özgü tadıyla öne çıkan kavun, hem vatandaşlardan hem de pazarcılardan yoğun ilgi görüyor.

Alanya Hali’nde komisyonculuk yapan Latif Yılmaz, Elmalı’dan getirilen dilimli kavunun satışını gerçekleştiriyor. Diğer kavun çeşitlerinden farklı bir tada sahip olan ürünün, özellikle yaz döneminde vatandaşların tercihleri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, pazarcıların da ürüne yoğun talep gösterdiğini ifade ediyor.

Alanya Hali’ne gelen çok sayıda pazarcı, kilosu 20 TL’den satılan dilimli kavundan satın alarak farklı pazarlarda tüketicilerle buluşturuyor. Kendine özgü görünümü ve lezzetiyle öne çıkan kavun, tezgâhlarda alternatif bir ürün olarak yerini alıyor.

TAZELİĞİNİ KORUMAK ÖNEMLİ

Dilimli kavunun ince ve hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten Latif Yılmaz, bu özelliği nedeniyle ürünün raf ömrünün diğer kavun çeşitlerine göre daha kısa olduğuna öne çıkıyor. Yılmaz, kavunun lezzetini ve tazeliğini kaybetmemesi için satın alındıktan sonra fazla bekletilmeden tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.