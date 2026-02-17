Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları Antalya ve Alanya’da etkisini gösterdi. Uzmanlar özellikle göz sağlığı konusunda kritik uyarıda bulundu: “Sakın gözünüzü ovuşturmayın.”

Antalya ve Alanya’da çöl tozu etkisi sabah saatlerinden itibaren hissedilmeye başladı. Kuzey Afrika üzerinden taşınan yoğun toz bulutu kent genelinde hava kalitesini düşürdü, park halindeki araçların üzeri çamur tabakasıyla kaplandı. Özellikle Alanya sahil hattı, Mahmutlar, Oba ve merkez mahallelerde araçların kısa sürede kahverengiye döndüğü görüldü.

METEOROLOJİ UYARDI, TOZ BULUTU KENTİ KAPLADI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Antalya genelinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu, Alanya’da da görüş mesafesini yer yer düşürdü. Uzmanlar, asıl riskin solunum yoluyla alınan ince partiküller olduğuna dikkat çekerken, göz sağlığı açısından da önemli uyarılar yapılıyor.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan birçok vatandaş, araçlarının üzerini kaplayan çamur tabakasıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlar araçlarını yıkamaya yöneldi ancak yetkililer, toz taşınımı devam ederken yıkamanın kısa süreli çözüm olacağını belirtiyor.

Bir okur, “Gece tertemizdi, sabah bir baktık araç komple çamur olmuş” dedi. Özellikle açık otopark kullanan site sakinleri için durum daha belirgin.

GÖZ OVUŞTURMAK KORNEAYI ÇİZEBİLİR

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, tozlu havalarda masum gibi görünen göz ovuşturmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kılıç, “Havada asılı kalan mikroskobik kum ve toz partikülleri göz yüzeyine yerleşebilir. Bu dönemde gözü ovuşturmak, adeta zımpara etkisi oluşturarak korneayı çizebilir. Kornea çizikleri yalnızca şiddetli ağrıya değil, aynı zamanda enfeksiyon gelişimine ve geçici hatta kalıcı görme sorunlarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

ÖZELLİKLE LENS KULLANANLAR RİSK ALTINDA

Tozlu havalarda gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve sulanma görülebileceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, özellikle kontakt lens kullananların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

“Göze kaçan partiküller elle temas ettiğinde yüzey hasarı artar. Ellerimizdeki mikroorganizmalar da göz yüzeyine taşınarak enfeksiyona zemin hazırlar” diyen Kılıç, bu süreçte mümkünse lens kullanımına ara verilmesini önerdi.

ALANYA’DA KRONİK HASTALAR İÇİN EKSTRA RİSK

Alanya’da çöl tozu hava kirliliği etkisi özellikle astım, KOAH ve alerjik bünyeye sahip vatandaşlar için risk oluşturuyor. Uzmanlar, açık alanda uzun süre kalınmaması, zorunlu durumlarda maske ve koruyucu gözlük kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Gözde yanma ya da yabancı cisim hissi oluştuğunda kesinlikle ovuşturulmaması, bunun yerine steril serum fizyolojik ile nazikçe yıkama yapılması öneriliyor. Görmede ani azalma, ışığa hassasiyet veya geçmeyen ağrı durumunda ise zaman kaybetmeden bir göz hekimine başvurulması gerekiyor.

Bazen insan refleksle elini gözüne götürüyor. Ama işte tam o an…

Basit görünen bir ihmalin, özellikle yoğun Antalya ve Alanya çöl tozu uyarısı yapılan günlerde kalıcı görme sorunlarına dönüşebileceği belirtiliyor.