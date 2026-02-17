Kestel Mahallesi’nde gaz pedalı takılı kalan otomobil duvara çarptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde meydana gelen kazada, gaz pedalının takılı kaldığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü yaralandı.

GAZ PEDALI TAKILI KALDI, ARAÇ DURAMADI

Edinilen bilgiye göre R.A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken gaz pedalının takılı kalması sonucu hızlanmaya başladı. Sürücü aracı kontrol etmeye çalıştı ancak otomobil kısa süre sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Mahalle sakinleri, özellikle ara sokaklarda yaşanan teknik arıza kaynaklı kazaların endişe yarattığını söylüyor. “Bir anda oldu, araç durmadı” diyen bir esnaf, sesi hâlâ unutamadığını ifade etti.

Aracın teknik incelemeye alındığı öğrenildi. Gaz pedalının mekanik bir arıza nedeniyle mi takılı kaldığı, yoksa farklı bir neden olup olmadığı yapılacak kontroller sonrası netleşecek.