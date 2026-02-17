Şiddetli yağış sonrası Antalya–Konya karayolu sular altında kaldı. 3 metreyi bulan su seviyesi nedeniyle güzergâh çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Antalya-Konya karayolunda yaşanan su baskını ulaşımı durma noktasına getirdi. Başlar Mahallesi kavşağından sonra yolun tamamen suyla kaplanması üzerine ekipler güzergâhı trafiğe kapattı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmeye devam ettiği bildirildi.

7 KAVŞAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları ekipleri tarafından Taşağıl kavşağı, Demirkapı Tüneli girişi, Başlar kavşağı ve İbradı yönüne bağlantı sağlayan noktalar dahil olmak üzere toplam 7 kavşak trafiğe kapatıldı. Antalya’dan Konya istikametine gitmek isteyen sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

Yetkililer, sürücülerin özellikle Antalya’dan Konya’ya alternatif yol güzergâhı olarak Akseki hattını kullanmalarını istedi.

SU SEVİYESİ 3 METREYE ULAŞTI

Yaklaşık 3 kilometrelik kesimde suyun yükselmeyi sürdürdüğü, bazı noktalarda seviyenin 3 metreye kadar çıktığı bildirildi. Yağışların devam etmesi halinde riskin artabileceği ifade edildi. Yolun ne zaman yeniden ulaşıma açılacağı ise henüz netleşmedi.

Bu yol özellikle kış aylarında ağır tonajlı araçların yoğun kullandığı bir hat. Nakliye yapan sürücüler için her saat gecikme ciddi maliyet demek. Akaryakıt, zaman, teslimat zinciri… Hepsi etkileniyor.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, her yoğun yağışta benzer manzaraların yaşandığını belirtiyor. Altyapının yeterli olup olmadığı tartışma konusu olurken, gözler yeni yapılan Antalya–Konya yol projesinde yaşanan su baskınına çevrildi. Eğer yağış sürerse…

Güzergâhta güvenlik önlemleri artırıldı. Sürücülerin kapalı alanlara yaklaşmaması ve resmi açıklamaları takip etmesi istendi.