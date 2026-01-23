Beşiktaş JK kongre üyesi (33366 sicil numarası), İstanbul Gençlergücü spor kulübü ve İstanbul Kartalgücü spor kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı, çok değerli sunucu, manken, oyuncu ve futbolcu Nevide Çiçek'e İstanbul Gençlergücü spor kulübü formasını hediye etti. Genç Başkan Özgür Subaşı, yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği sevilen isim, çok değerli sunucu, manken , oyuncu ve futbolcu olan Nevide Çiçek hanıma İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü formamızı hediye ettik. Çok değerli sunucu, manken, oyuncu ve futbolcu Nevide Çiçek hanıma yaptığı çalışmalarda başarılarının devamını dileriz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi