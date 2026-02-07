Alanya kamuoyunda son günlerde hararetle tartışılan ve muhalefet kanadından "sistemi kaosa sürükleyecek" eleştirileri alan Bölgesel Başhekimlik modeliyle ilgili sessizlik bozuldu. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, tartışmalara son noktayı koyarak yeni sistemin bir kriz değil, aksine çözüm odaklı bir "sağlık devrimi" olduğunu savundu. Tavlı, mevcut durumdaki verimsizliği rakamlarla ortaya koydu.

YÖNETİM MODELİ SİL BAŞTAN

Başkan Tavlı, yeni yapılanmanın detaylarını paylaşarak, her hastanenin kendi başhekimiyle yoluna devam edeceğini, ancak bölgenin en büyük hastanesi konumundaki Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminin "koordinatör" sıfatıyla süreci yöneteceğini belirtti. Amaçlarının kaotik bir ortam yaratmak olmadığını vurgulayan Tavlı, personel ve hekim gücünün hastanelerin doluluk oranlarına göre dinamik şekilde kaydırılacağını ifade etti.

ALANYA DOLDU TAŞTI, GAZİPAŞA BOŞ KALDI

Sağlık sistemindeki dengesizliğe dikkat çeken Tavlı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapasitesini zorladığını ve çevre ilçelerden gelen yoğun talep nedeniyle ameliyat sıralarının uzadığını belirtti. Hastanedeki 12 ameliyathanenin tamamının aralıksız çalıştığını vurgulayan Tavlı, buna karşın Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kapasite kullanımının sadece yüzde 37 seviyesinde kaldığını açıkladı. Gazipaşa'daki 4 ameliyathaneden sadece birinin aktif olması, kaynak israfı olarak nitelendirildi.

DOKTORLAR İLÇELER ARASI GÖREV YAPACAK

Yeni sistemle birlikte vatandaşın doktora gitmesi yerine, doktorun vatandaşa gideceği bir dönem başlıyor. Tavlı, Alanya'daki yoğunluğu azaltmak için buradaki hekimlerin ihtiyaç duyulduğunda Gazipaşa ve bölgedeki diğer hastanelere giderek ameliyat ve muayene yapacağını duyurdu. Bu hamleyle Alanya'daki yığılmanın önüne geçilmesi ve sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına götürülmesi hedefleniyor.

VİZYON PROJEYE ÇAVUŞOĞLU İMZASI

Sürecin Payallar Devlet Hastanesi’nin devreye girmesiyle daha da rayına oturacağını belirten Tavlı, projenin mimarı olarak nitelendirdiği önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Tavlı, bölgesel planlamanın sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve sürdürülebilirliği artıracağını savundu.