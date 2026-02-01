Alanya’da birçok aile, çocuklarında günlerce hatta haftalarca geçmeyen öksürük şikâyetiyle çözüm arıyor. Çoğu zaman basit bir enfeksiyon olarak görülen bu tablo, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında önemli bir soruna işaret edebiliyor.

10 GÜNDEN UZUN SÜREN BELİRTİLER ÖNEMLİ

Uzmanlar, çocuklarda 10 günden uzun süren öksürük, burun tıkanıklığı ve sık kulak enfeksiyonlarının mutlaka ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Bu belirtilerin altında çoğu zaman geniz eti büyümesi bulunduğu ve erken değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.

BURUN TIKANIKLIĞI SAĞLIKLI NEFESİ ENGELLİYOR

Geniz eti, burnun arka bölümünde yer aldığı için aileler tarafından fark edilmesi zor bir yapı. Ancak büyüdüğünde çocuğun burundan nefes almasını zorlaştırıyor. Bu durum, ağızdan solunuma yol açarak doğal savunma mekanizmalarını devre dışı bırakıyor.

AĞIZDAN NEFES GELİŞİMİ ETKİLİYOR

Sürekli ağızdan nefes alan çocuklarda zamanla; çene yapısında bozulma, diş diziliminde sorunlar, yüz şeklinin değişmesi ve genel vücut gelişiminde gerilik görülebiliyor. Bu nedenle özellikle gelişim çağındaki çocuklarda burun tıkanıklığı göz ardı edilmemeli.

3–7 YAŞ ARASI DAHA RİSKLİ

Geniz eti büyümesi, özellikle 3–7 yaş arası çocuklarda burun tıkanıklığının en sık nedenleri arasında yer alıyor. Geniz etinin orta kulakla bağlantılı olması nedeniyle; sık kulak iltihabı, kulak ağrısı ve işitme problemleri de tabloya eşlik edebiliyor. Horlama, ağız açık uyuma ve uzun süren solunum şikâyetleri de önemli belirtiler arasında bulunuyor.

TANI VE TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Geniz eti büyümesinin tanısı, kısa ve ağrısız muayenelerle konulabiliyor. Burundan küçük bir kamera ile yapılan değerlendirme çoğu zaman yeterli oluyor. Gerekli durumlarda röntgen ile desteklenebiliyor. İleri boyutta olmayan vakalarda ilaç tedavisi uygulanırken, ihtiyaç halinde cerrahi müdahale tercih ediliyor.