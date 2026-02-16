Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek insan sağlığı adına en güncel yöntemleri uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda hastanede görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Akkoç ve klinik ekibi, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan en ileri tekniklerden biri olan HoLEP (Holmium Lazer Enükleasyon Prostat) cerrahisini Alanya’da ilk kez başarıyla gerçekleştirdi. İdrar yapmada zorlanma şikâyetiyle takip edilen 68 yaşındaki A.A. isimli hastaya yapılan tetkiklerin ardından HoLEP ameliyatı önerildi. Hastanın onayının alınması sonrasında operasyon, kapalı yöntemle ve yüksek enerjili holmium lazer teknolojisi kullanılarak başarıyla tamamlandı.

GÜNCEL VE BİLİMSEL GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ali Akkoç, “Üroloji kliniği olarak güncel ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, hastalarımıza en uygun ve etkin tedavi seçeneklerini sunmayı önemsiyoruz. HoLEP cerrahisi; prostat dokusunun lazer yardımıyla kapsül seviyesinden tamamen ayrılarak çıkarılmasına olanak tanıyan, her boyuttaki prostata uygulanabilen ve etkili sonuçlar sunan modern bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilmesi; ileri düzey cerrahi deneyimin yanı sıra güçlü bir teknolojik altyapı ve özellikli cerrahi ekipmanlar gerektirmektedir. Daha az kanama, kısa kateter süresi ve hızlı iyileşme gibi avantajları sayesinde doğru hasta grubunda yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu yöntemin artık hastanemizde uygulanabiliyor olması bizler için gurur vericidir.” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ GENİŞLETİLDİ

Prof. Dr. Akkoç ayrıca, “Bu cerrahi yöntemin uygulanabilmesi için gerekli teknolojik altyapının hastanemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağlanan bu imkân, kliniğimizin tedavi seçeneklerini daha da genişletmiştir.” dedi. Üroloji kliniği hekimleri, anestezi ekibi ve ameliyathane çalışanlarının koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon, Alanya’da prostat büyümesi tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemlere önemli bir yenilik kazandırmış oldu.