GENÇ iş insanı Ömer Alaettinoğlu, Kepler projesiyle hem Türkiye'nin hem de memleketi Alanya'nın gururu olmaya devam ediyor.

İstanbul merkezli Türk markası Kepler Club, TAV İşletme Hizmetleri ile teknoloji destekli dinlenme çözümleri geliştiren, havalimanlarında değişen seyahat alışkanlıklarına yanıt veren, yenilikçi misafirperverlik konseptlerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak bir iş birliğine imza attı. TAV İşletme Hizmetleri’nin küresel operasyonel uzmanlığı ile Kepler Club’ın teknoloji odaklı, alanı verimli kullanan dinlenme çözümlerini bir araya getiren iş birliği; yolcuların konforunu, esnekliğini ve iyi yaşam deneyimini artıracak yeni hizmetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Ortak hedef, mevcut havalimanı misafirperverlik alanlarını tamamlayan, zenginleştiren ve deneyimi daha ileri taşıyan bütüncül çözümler sunmak.

'DİNLENMEYİ DENEYİME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'



Kepler Club Kurucusu ve CEO’su Ömer Alaettinoğlu “Uyku temel bir insan ihtiyacı ancak günümüz yolcuları, bulundukları her yerde anlamlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler arıyor. Kepler Club olarak dinlenmeyi teknoloji destekli, kişisel bir deneyime dönüştürüyoruz. TAV İşletme Hizmetleri ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ortak vizyon ve misafir deneyimi odağında, küresel ölçekte yeni projeler geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturuyor” diye konuştu.



'İŞ BİRLİĞİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'



TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand konuya dair açıklamasında, “Havalimanı misafirperverliği, misafir deneyimini sürekli geliştirecek şekilde evrilmeli. Otoparktan lounge’a, hızlı geçişten karşılama hizmetlerine kadar uçtan uca bir yolculuk sunuyoruz. Geleneksel otel ile lounge arasında konumlanan, ileri teknolojiye sahip Kepler Club ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, teknoloji ile insan dokunuşu arasındaki doğru dengeyi koruyarak misafirperverlik portföyümüzü genişletmemizi sağlıyor” dedi.

DEĞİŞEN SEYAHAT ALIŞKANLIKLARINA YENİ YANITLAR



Günümüz yolcuları; kısa aktarmalar, uzun bekleme süreleri, erken kalkışlar ve geç varışlar arasında daha esnek, pratik ve kişiselleştirilmiş çözümler arıyor. Seyahat sırasında dinlenmek, yenilenmek, eğlenmek ve kendini toparlamak için kolay ve erişilebilir alternatiflere duyulan ihtiyaç giderek artarken, esnek havalimanı konaklama çözümlerine olan talep de yükseliyor.

TAV İşletme Hizmetleri ve Kepler Club, bu değişen beklentilere yanıt olarak esnek kullanım senaryolarına sahip yeni misafirperverlik formatları geliştirerek yolculara havalimanında zamanlarını değerlendirme konusunda daha fazla seçenek ve kontrol sunmayı hedefliyor.



PRİMECLASS EKOSİSTEMİYLE ENTEGRE BİR MİSAFİRPERVERLİK YAKLAŞIMI



TAV İşletme Hizmetleri’nin havalimanı özel yolcu salonu markası Primeclass, farklı yolcu ritimleri ve bekleme sürelerini merkeze alan deneyim odaklı yaklaşımıyla havalimanı misafirperverliğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Kepler Club ile yapılan iş birliği, Primeclass ekosistemini; dinlenme, yenilenme ve toparlanma odaklı tamamlayıcı çözümlerle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yeni konsept, bağımsız hizmetler olarak değil; lounge, dinlenme ve sosyal alanlarla entegre, bütüncül bir misafirperverlik deneyiminin parçası olarak konumlanıyor. Kısa süreli konaklayan yolculara da, daha uzun süreli kalanlara da aynı etkinlikte hizmet sunarken; hem misafirler hem de havalimanı iş ortakları için havalimanı ortamlarının genel değerini ve işlevselliğini artırmayı amaçlıyor.

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club arasındaki bu iş birliği; havalimanlarının hizmet çeşitliliğini artırmasına, alanlarını daha verimli kullanmasına ve rekabet gücünü yükseltmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.