ALANYA Liselerarası Basketbol Turnuvası B Kategorisi’nde şampiyonluk ipini TED Alanya Koleji göğüsledi. Final müsabakasında M. Arif Türktaş Lisesi ile karşı karşıya gelen TED Alanya Koleji, etkili performansıyla rakibini mağlup ederek kupayı kazandı. Koç İlker Keşkek yönetimindeki ekip, turnuva boyunca sergilediği disiplinli oyunla dikkat çekti ve sezonu şampiyonlukla tamamladı. Okul Müdürü Vahap Eren, elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, spora ve öğrencilerin sportif faaliyetlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Eren, “İlker hocamızı ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu başarı, emek ve takım ruhunun bir sonucudur” dedi. İlk yılında gelen şampiyonluk, okul camiasında ve öğrenciler arasında büyük sevinçle karşılandı. TED Alanya Koleji, bu başarıyla birlikte önümüzdeki yıllar için de iddialı bir başlangıç yapmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi