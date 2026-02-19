ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ulusal Yemek Yarışması’nda önemli dereceler elde eden öğrencileri ve okul idaresini makamında kabul ederek başarılarını tebrik etti. Öğrencilere madalya ve hediyeleri takdim edilirken, elde edilen başarıların Alanya adına büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı. Rıfat Azakoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11-12 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ulusal yemek yarışmasına katılarak büyük bir başarıya imza attı.



ALANYA’YA BÜYÜK GURUR YAŞATTILAR



Öğrenciler, Modern Türk Mutfağı Ana Yemek Yarışması kategorisinde 5 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken, Tatlı Tabağı Yarışması’nda 3 altın madalya ve birincilik kupasının sahibi oldu. Taze Makarna Yarışması kategorisinde 1 gümüş madalya elde eden ekip, Aşçılar Ekip Yarışması’nda ise 6 altın madalya kazanarak En İyi Ekip İkincilik Kupası’nı almaya hak kazandı. Toplamda 14 altın, 3 gümüş madalya ile 1 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazanan öğrenciler, Alanya’yı başarıyla temsil ederek büyük bir gurur yaşattı.



‘ÖĞRETMENLERİMİZİ VE ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUM’



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğrencilerin disiplinli çalışmaları ve öğretmenlerinin rehberliği sayesinde önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, “Gençlerimizin ulusal düzeyde elde ettiği bu dereceler, mesleki eğitimin kalitesini bir kez daha göstermiştir. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)