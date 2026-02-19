ALANYA Belediyesi Başkan Yardımcısı ve yazar Abdullah Akbaş, dün Alanya Üniversitesi Merkez Kampüs Kemal ve Tayyar Hacıkura Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşi programında öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu. Kütüphane Müdürü Aslı Akgül’ün organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Akbaş’ın kaleme aldığı Gurbette Kalan Sevda: Bir Ahıska Romanı üzerine yapılan söyleşide, romanın yazım süreci, tarihsel arka planı ve Ahıska Türklerinin sürgünle şekillenen aidiyet mücadelesi ele alındı. Akbaş konuşmasında, edebiyatın toplumsal hafızayı canlı tutmadaki rolüne dikkat çekerek, eserin yalnızca bir roman olmadığını, aynı zamanda kültürel bir tanıklık niteliği taşıdığını vurguladı. Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün travmasının kuşaklar arası aktarımına değinen Akbaş, tarih, kimlik ve göç temalarının romanın merkezinde yer aldığını ifade etti.

Program boyunca öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Akbaş, yazarlık serüveni, ilham kaynakları ve yerel değerlerin edebiyata yansıması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Söyleşi, özellikle tarih ve kimlik çalışmalarına ilgi duyan katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik sonunda Akbaş’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi, Alanya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kalafat tarafından takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi