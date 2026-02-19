Alanya’da 19 Şubat 2026 Perşembe günü akşam ezanı saat 18:43’te okunacak. Oruç tutan vatandaşlar için iftar vakti netleşti.

Alanya iftar saati bugün kaçta? Sorusu özellikle işten çıkış saatini, trafikte geçecek süreyi ve sofranın hazırlanma zamanını planlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü için Alanya akşam ezanı ve iftar vakti saat 18:43 olarak açıklandı.

19 ŞUBAT 2026 ALANYA İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı namaz vakitlerine göre, Alanya 19 Şubat 2026 iftar saati 18:43. Güneşin batmasıyla birlikte okunacak akşam ezanı, oruç tutanlar için iftarın başlangıcını işaret ediyor.

Yerel camilerde ezan saatlerinde birkaç dakikalık küçük farklılıklar yaşanabiliyor. Bu nedenle özellikle mahalle camilerinin ezan saati de dikkate alınıyor. Ama resmi vakit 18:43.

İFTAR SAATİ NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya’da gün içinde çalışan birçok kişi için iftar saati sadece bir vakit bilgisi değil; trafik yoğunluğu, alışveriş planı ve aileyle buluşma saatini de belirliyor. Özellikle şehir merkezinde çalışanlar için 18:43’e yetişmek bazen dakikalarla ölçülüyor.

Birçok vatandaş, iftara birkaç dakika kala sofranın başında olmayı tercih ediyor. Kimileri hurmasını önceden hazırlıyor, kimileri çorbanın altını son anda kapatıyor. O an…

İftar vakti, sadece orucun açıldığı an değil; günün yorgunluğunun paylaşıldığı kısa bir nefes arası gibi.

ALANYA NAMAZ VAKİTLERİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Alanya günlük namaz vakitleri ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel olarak takip edilebiliyor. Ayrıca birçok yerel cami de aylık vakit çizelgelerini ilan panolarında paylaşıyor.