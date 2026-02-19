BAT grubunun 19 Şubat 2026 itibarıyla güncellediği fiyat listesi sonrası birçok marka 100 TL’nin üzerine çıktı. Alanya’da tiryakiler yeni fiyatlara tepki gösteriyor.

Sigara fiyatlarına zam dalgası sürüyor. Philip Morris ve JTI gruplarının ardından British American Tobacco (BAT) da fiyatlarını güncelledi. 19 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeyle birlikte piyasadaki birçok ürün üç haneli rakamlara çıktı.

Özellikle Kent, Tekel ve Rothmans sigara fiyatları 2026 listesinde dikkat çeken artışlar yer aldı. En düşük fiyatlı ürünlerin dahi 100 TL bandına ulaşması, tiryakilerin bütçesini doğrudan etkiliyor.

BAT GRUBU GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

19 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olan listeye göre:

Kent Standart Paket: 105 TL

105 TL Kent Slims Serisi: 110–115 TL

110–115 TL Tekel 2000 ve Rothmans: 100 TL

100 TL Tekel 2001, Viceroy, Pall Mall, Maltepe, Samsun: 105 TL

Böylece cebinde 100 TL’nin altında parası olanlar için seçenek neredeyse kalmadı. Bir paket sigara artık birçok kişi için günlük bir öğün yemek parasıyla yarışıyor. Alanya’da özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ay sonunu hesap ederken sigara giderinin ciddi bir kaleme dönüştüğünü söylüyor.

ZAM NEDEN GELDİ?

2026 sigara zammı neden yapıldı sorusu da gündemde. Sektör temsilcileri artan üretim maliyetleri, kur baskısı ve vergi düzenlemelerinin fiyatları yukarı taşıdığını belirtiyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT grubunun da zam yaptığını duyurdu.

Son güncellemeyle birlikte piyasadaki üç büyük sigara grubunun da 2026 yılı fiyat artışları tamamlanmış oldu.

ALANYA’DA TEPKİLER ARTIYOR

Alanya’da bazı tekel bayileri, son haftalarda müşterilerin daha ucuz ürün arayışına girdiğini aktarıyor. Özellikle 100 TL üzeri sigara fiyatları sonrası sarmal tütün tercihi yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar maliyeti düşürmek için alternatiflere yöneliyor.

Bir esnaf, “Her gelen fiyat soruyor, çoğu bırakmayı düşünüyorum diyor ama ertesi gün yine alıyor” demekle yetindi. Ekonomik sıkışıklık hissediliyor…

SARMAL TÜTÜN VE KAYIT DIŞI RİSKİ

Uzmanlar, yasal sigara fiyatlarının hızla artmasının kayıt dışı ürünlere yönelimi artırabileceği uyarısında bulunuyor. Sarmal tütün fiyatları 2026 araştırmaları son günlerde internet aramalarında öne çıkarken, vergi gelirlerinde kayıp ve kaçak ürün riskinin büyüyebileceği ifade ediliyor.

Sektör kaynakları, maliyet baskısının sürmesi halinde Temmuz ayı beklenmeden yeni bir zam dalgasının da gündeme gelebileceğini belirtiyor.