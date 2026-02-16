Son dakika gelişmesine göre JTI grubu sigaralara zam yapıldı. En ucuz sigara 100 TL olurken, bazı ürünlerde fiyat 115 TL’ye kadar çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigaralara zam geldiğini duyurdu. 16 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesiyle birlikte JTI ürünlerinde ciddi artış yaşandı.

EN UCUZ SİGARA 100 TL OLDU

Yapılan fiyat güncellemesi sonrası JTI grubu sigara fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre grubun en ucuz sigarası 100 TL’ye yükseldi. En pahalı ürün ise 115 TL seviyesine çıktı.

Artışın, son dönemdeki maliyet kalemleri ve vergi yükündeki değişim nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. Özellikle 2026 yılı sigara fiyat artışı, tiryakiler açısından bütçeyi doğrudan etkileyecek bir tablo ortaya koydu.

KIYILMIŞ TÜTÜN FİYATLARI DA ARTTI

Zam yalnızca paketli sigaralarla sınırlı kalmadı. 100 gram kıyılmış tütün fiyatı da 265 TL’ye çıktı. Bu artış, sarma tütün kullanan vatandaşları da doğrudan ilgilendiriyor.

Bir paket sigaranın 100 TL’yi aşması, günlük bir paket tüketen biri için aylık yaklaşık 3 bin TL’lik bir harcama anlamına geliyor. Asgari ücretle geçinen bir kişi açısından bu rakam, neredeyse bir kira taksiti kadar.

Çarşıda konuşulan tek konu bu. Esnaf da şaşkın, tüketici de. Çünkü fiyatlar artık psikolojik sınırı geçmiş durumda…

Öte yandan sektörde yeni zamların gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Vergi düzenlemeleri ve maliyet artışları devam ederse…