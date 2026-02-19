ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin,

Ankara İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tümgeneral Cengiz Yıldız'a 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Litvanya Restorasyon Günü vesilesiyle başkente giden Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda ziyaret ettiği Tümgeneral Cengiz Yıldız'a Alanya'ya ilişkin bilgiler verdi ve Alanya'nın da tebriğini iletti.

Şahin, ziyarete ilişkin sosyal medya mesajında "Ankara İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tümgeneral Cengiz Yıldız Paşa’ma hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi