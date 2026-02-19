Hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan gece nöbetinden sonra haber alınamadı. Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan’ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Y İncelemenin ardından Buhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.