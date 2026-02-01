SORUN TESPİTİ DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLI HUKUKİ MÜCADELE

Alanya Hayvan Hakları Kurulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Kuruluş amacımız; hayvanlara yönelik artan şiddet, ihmal, hukuka aykırı uygulamalar ve barınak uygulamaları karşısında sadece tepki veren değil, hukuki mekanizmaları doğrudan işleten çözüm odaklı bir yapı oluşturmak.

Hayvan haklarının bir ‘iyi niyet meselesi’ değil; hukuki, idari ve cezai sorumluluklar doğuran bir alan olduğunun altını çiziyoruz. Kurul üyeleri olarak Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası), Antalya Barosu Başkanlığını ziyaret ederek hayvan hakları konusunda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde özellikle; sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, barınakların şeffaf denetime açılması,

hukuka aykırı toplama ve uygulamaların önlenmesi, hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin cezasız kalmaması, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde hukuki süreçlerin başlatılması gibi başlıklarda net, kararlı ve radikal adımların gerekliliği vurgulandı.

‘HAYVANSEVER ALANYALILARIN YANINDAYIZ’

Kurul olarak, Alanya’da hayvanların yaşam hakkını savunan, besleyen, tedavi ettiren ve koruyan hayvansever vatandaşların yalnız olmadığını açıkça ifade etmek isteriz. Ayrıca hayvanlara yönelik her türlü hak ihlalinde hukuki destek sağlanacağı, kamu gücünü kullananların da hukuka uygun davranmak zorunda olduğunu belirtmek isteriz.



HAYVAN DÜŞMANLIĞINA AÇIK MESAJ

Öte yandan hayvanlara yönelik şiddeti, zehirlemeyi, sürgün etmeyi ve ‘sorunu yok etme’ anlayışını açık bir dille reddediyoruz. Hayvanlara karşı işlenen fiillerin suç olduğu, bu suçları işleyenler kadar görmezden gelenlerin de hukuki sorumluluk taşıdığını vurgulamak isteriz. Hayvan düşmanlığının toplumsal olarak normalleştirilmesine izin verilmeyeceğini, bu yöndeki her eylemin ve ihmalin hukuki zeminde takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

MESLEKTAŞLARA VE KAMUOYUNA ÇAĞRI

Alanya Hayvan Hakları Kurulu olarak, hayvan hakları konusunda duyarlılık taşıyan Antalya Barosu’na bağlı tüm avukatları kurul çalışmalarına katılmaya davet ederken, Alanya kamuoyunu da hayvanların yaşam hakkına sahip çıkmaya çağrıyoruz. ‘Hayvanların sesi olmayanlar adına konuşmak, onların haklarını savunmak bizim mesleki ve vicdani sorumluluğumuzdur’ mesajıyla kurul olarak, Alanya’da hayvan hakları mücadelesinin artık hukuki bir güçle ve kararlılıkla sürdürüleceğini ilan ediyoruz” denildi.