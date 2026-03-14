ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında bu kez ülkenin enerji damarlarından biri olan Hark Adası hedef alındı. Haberde yer alan bilgilere göre, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı bu ada üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle Hark Adası’na yönelik saldırı, yalnızca askeri bir hamle değil, İran’ın petrol sevkiyat kapasitesini doğrudan ilgilendiren kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KRİTİK GEÇİŞ NOKTASI MERCEK ALTINDA

Hark Adası’nın vurulması, İran’ın dış pazarlara petrol gönderiminde kullandığı ana hatlardan birinin baskı altına alınması anlamına geliyor. İhracatın büyük bölümünün bu noktadan yapılması, adayı olası yeni saldırıların ya da gerilimin tırmanmasının merkezine taşıyor.

TRUMP’TAN “TAÇ MÜCEVHERİ” VURGUSU

ABD

Başkanı Donald Trump, Hark Adası’nı İran’ın “taç mücevheri” olarak nitelendirdi. Bu ifade, hedefin İran açısından stratejik değerine dikkat çekerken, saldırının etkisinin enerji ve ekonomi boyutuna işaret eden bir mesaj olarak öne çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI: “TESİSLER DE HEDEF OLABİLİR”

Haberde aktarılan bir diğer kritik başlık ise Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar oldu. Trump, boğazdan gemi geçişlerinin engellenmesi halinde petrol tesislerinin de hedef alınabileceği tehdidinde bulundu. Bu çıkış, bölgedeki deniz trafiği ve enerji sevkiyatının güvenliği açısından tansiyonu artıran bir uyarı olarak kayda geçti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Petrol ihracatının kilit noktalarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan karşılıklı mesajlar, küresel enerji akışını ilgilendirdiği için Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da yakından takip ediliyor. Bölgedeki gerilimin seyrine dair açıklamalar, uluslararası piyasalarda petrol taşımacılığı ve tedarik zinciri tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.