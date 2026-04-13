İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’tan alınan saç, idrar ve kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu’nda incelendiği öğrenildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, üç ismin de test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Özellikle saç örneklerinde kokain maddesine rastlandığı bilgisi paylaşıldı.