İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni ve eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı.

SAVCILIK KOORDİNESİNDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında Elif Karaarslan’ın da bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili resmi detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

HAKEMLİKTEN SOSYAL MEDYAYA

Futbol kariyerinin ardından hakemlik yapan Karaarslan, yaşadığı süreç sonrası sahalardan uzaklaşmıştı. Daha sonra dijital platformlara yönelen Karaarslan, sosyal medyada aktif içerik üretmeye başladı. Özellikle abonelik sistemi üzerinden gelir elde ettiği belirtilen Karaarslan’ın, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştığı biliniyor.

GELİR İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Karaarslan’ın sosyal medya üzerinden elde ettiği gelirle ilgili iddialar da son dönemde dikkat çekmişti. Aylık kazancının 2.2 milyon TL seviyesine ulaştığı öne sürülmüş, bu rakam kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.