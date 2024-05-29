Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu

BU büyük başarı ile birlikte Metpack Alanya Stars, ülkemizin adını Avrupa kulüpler şampiyonasında bir üst gruba taşıdı ve Challenge I'e yükselmeyi başardı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performans ve azimle adlarını hokey tarihine altın harflerle yazdıran takımımız, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonluk yolunda gösterdikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, Polonya’da düzenlenen turnuvada tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımın bu başarısı, sadece spor camiasında değil, aynı zamanda tüm Türkiye’de büyük bir sevinçle karşılandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.