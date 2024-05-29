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Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu

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17-21 Mayıs tarihleri arasında Polonya'nın Łódź şehrinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge II müsabakalarında ülkemizi temsil eden Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, tüm maçlarını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu mask
Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu
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BU büyük başarı ile birlikte Metpack Alanya Stars, ülkemizin adını Avrupa kulüpler şampiyonasında bir üst gruba taşıdı ve Challenge I'e yükselmeyi başardı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performans ve azimle adlarını hokey tarihine altın harflerle yazdıran takımımız, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonluk yolunda gösterdikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı, Polonya’da düzenlenen turnuvada tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımın bu başarısı, sadece spor camiasında değil, aynı zamanda tüm Türkiye’de büyük bir sevinçle karşılandı.

Metpack Alanya Stars Kadın Hokey Takımı Avrupa şampiyonu oldu

# Bir, türkiye, Alanya

29 May 2024 - 15:33 - Spor

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