İşte Alanya Belediyesi'nin yeni yönetim kadrosu

İmza süreci tamamlanan ve resmileşen atamalara göre Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu ve Hasan Servet Ünlü, siyasi başkan yardımcılar olarak atandı. Murat Levent Koçak'ın sorumluluk alanları Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Tiyatro Müdürlüğü, Hasan Can Kamburoğlu'nun sorumluluk alanları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Hasan Servet Ünlü'nün sorumluluk alanları ise Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak belirlendi.

Siyasi olarak en fazla 3 yardımcı atayabilen Başkan Özçelik, Abdurrahman Açıkalın, Sadık Dizdaroğlu, Nazmi Zavlak ve Faruk Konukçu'yu da danışman sıfatı ile başkan yardımcıları olarak atadı.

Abdurrahman Açıkalın'ın sorumluluk alanları Kardeş Şehirler ile İlişkiler, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar ve Festivaller, Yabancılar Meclisi Koordinasyon Çalışmaları ve ALTAV ile ilişkiler, Faruk Konukçu'nun sorumluluk alanları, Sosyal Yardım Hizmetleri, Kreşler, Etüd Merkezleri ve Öğrenci Yurtları, Sadık Dizdaroğlu'nun sorumluluk alanları, Özel Kalem Hizmetleri, Basın Yayın Hizmetleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İç Denetim, Nazmi Zavlak'ın sorumluluk alanları ise, Kırsal Hizmetler, Muhtarlık Hizmetleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri.

Öte yandan Başkan Özçelik, Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya ile Eyüp Türktaş'ı Memur Belediye Başkan Yardımcıları olarak atadı.

Memur Belediye Başkan Yardıcılarının sorumluluk alanları ise şöyle:

Ali Yenialp, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü. Abdullah Akbaş, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü. Abdurrahman Kahya, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü. Hasan Erdoğan, Yazı İşleri Müdürlüğü. Hukuk İşleri Müdürlüğü yine başkana bağlı olarak görev yapacak. Abdurrahman Kahya'nın Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle boşalan Mali Hizmetler Müdürlüğüne de İsmai Yetkin atandı. İsmail Yetkin aynı zamanda mevzuat gereği Encümen Üyesi de oldu. (İbrahim İPBÜKER)