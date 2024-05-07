Ünlü YouTuber'a bir şok daha! Duyanlar tekrarına inanamadı

9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Ardından kısa sürede tekrar kanalına kavuşan Ruhi Çenet sosyal medya hesabından da duyurmuştu.
İSİM VE FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLDİ
Kanalı ilk hacklendiğinde tüm videolarının silindiğini ve yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyuran Ruhi Çenet'in kanalı bir kez daha çalındı. Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.