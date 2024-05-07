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Ünlü YouTuber'a bir şok daha! Duyanlar tekrarına inanamadı

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YouTube kanalında yaptığı gezi videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ruhi Çenet'in kanalı üçüncü kez çalındı.

Ünlü YouTuber'a bir şok daha! Duyanlar tekrarına inanamadı mask
Ünlü YouTuber'a bir şok daha! Duyanlar tekrarına inanamadı
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9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Ardından kısa sürede tekrar kanalına kavuşan Ruhi Çenet sosyal medya hesabından da duyurmuştu.

İSİM VE FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLDİ

Kanalı ilk hacklendiğinde tüm videolarının silindiğini ve yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyuran Ruhi Çenet'in kanalı bir kez daha çalındı. Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.

Ünlü YouTuber'a bir şok daha! Duyanlar tekrarına inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal

07 May 2024 - 11:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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