İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.

HASAN KILIÇ’IN YERİNE FİKRİ DOĞAN GETİRİLDİ

İsmailağa Cemaati adına cenaze namazı sonrası konuşma yapan İsmailağa camii imamı Salih Topçu, “Hasan Efendi dün itibariyle hakkın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan efendi hazretlerimizin tensibiyle, teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, efendi hazretlerimizin arkasından, onun yaş haddiyle emekli oluşunun peşinden, efendi hazretlerimiz tarafından İsmailağa Camii şerifinde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız Hasan efendi hazretlerimizin yerine halifesi olarak tayin edilmiştir. Bunu bütün camiamıza sizlere arz ederim" dedi. Böylelikle Hasan Kılıç’ın ardından İsmailağa Cemaati’nin başına İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmed Fikri Doğan getirildi.

CEMAAT LİDERİ OLARAK USLU’YU İLAN EDEN CÜBBELİ AHMET HOCA CENAZE NAMAZINI AVLU DIŞINDA KILDI

Cenazeye katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise namazı camii avlusu dışında kıldı. Namazın ardından Ünlü camiden ayrıldı. O anlara ilişkin Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Öte yandan Kılıç’ın vefatının ardından cemaatin kendi içinde yeni bir lider seçececeğini belirtilirken Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından bir video yayınladı. 'Merhûm Hasan Efendi Hocamızdan Sonra Mahmûd Efendi Hazretleri'nin Vekillerinin Emîri Olarak Kime Tâbi Oluyoruz?' başlığıyla yayınlanan videoda Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati’nin yeni şeyhi olarak Denizli vekili İbrahim Uslu’yu ilan etti.

YEMENLİ ALİM ABDÜLMECİD ZİNDANİ’NİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Fatih Camii’nde Hasan Kılıç’ın cenazesiyle birlikte hayatını kaybeden Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucularından, Yemenli alim Prof. Dr. Şeyh Abdülmecid Zindani’nin cenaze namazı da kılındı. Zindani’nin vefat haberini Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Enver Kılıçaslan, sosyal medyadan yaptığı, "Asrımız önemli ulemasından, Şeyh Abdülmecid Zindanî'nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Başta ailesi ve ilim camiası olmak üzere tüm Müslümanlara taziyelerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" mesajıyla duyurmuştu.

Kaynak: MYNET