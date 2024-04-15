Prim günü eksik olanlara müjde: SGK’ya giden toplu parayla dönecek!

Emeklilik hayali kuran ancak prim günü eksikliği yaşayan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gelen son düzenleme büyük bir fırsat sunuyor. SGK, eksik prim günleri olanlara yönelik “B Planı”nı devreye sokarak, emeklilik için gerekli şartları tamamlayamayanlara toplu para ödeme imkanı getiriyor. İşte detaylar:

Türkiye genelinde emeklilik hayali kuran ancak prim günü eksikliği nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen binlerce vatandaş için SGK’dan sevindirici bir haber geldi. SGK, prim günü eksiklikleri olan vatandaşlar için özel bir düzenleme olan “B Planı”nı hayata geçirerek, emeklilik için gerekli şartları tamamlayamayanlara toplu para ödeme fırsatı sunuyor. 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar veya bu tarihe kadar borçlanma yoluyla sigortalılık sürelerini tamamlayan bireyler, emeklilik için gerekli prim günü ve yıl şartlarını yerine getirdiklerinde direkt olarak emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar.

SGK TOPLU ÖDEME İMKANI SUNUYOR: EYT’SİZ KISMİ EMEKLİLİK NASIL OLUR?

1999 tarihinden önce sigortalı olan veya bu tarihe kadar borçlanma yoluyla sigortalılık süresini tamamlayan bireyler, emeklilik için gerekli prim ve yıl şartlarını yerine getirmeleri halinde direkt emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ancak tamamlanamayan prim günleri nedeniyle emekli olamayanlar için SGK, toplu ödeme yapma şansı veriyor.

GEREKEN PRİM GÜN SAYILARI VE KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEKLERİ

SSK kapsamında çalışanlar için gereken prim gün sayısı 5.000 ile 5.975 arasında değişirken, Bağ-Kur’lu esnaflar ve memurlar için kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün olarak belirlenmiş durumda. Kısmi emeklilik için SSK’lılar minimum 3.600, Bağ-Kur’lular ise 5.400 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor.

TOPLU PARA İADESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Toplu para iadesinden faydalanabilmek için, sigortalının aktif olarak çalışmıyor olması şartı aranıyor. Emekli aylığı için gerekli diğer koşulların da sağlanamamış olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar, birikmiş primlerini toplu olarak geri alabilir. Emeklilik için yeterli prim gününü dolduramayanlar, ödedikleri prim tutarlarını toplu olarak geri almak için bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Özellikle 2008 öncesi kendi adına ödenen işçi ve işveren primleri, 2008 sonrasında ise sadece işçi primleri iade edilebilir.

TOPLU ÖDEME ALANLAR PRİMLERİNİ İHYA EDEBİLİR Mİ?

Evet, 5510 sayılı Kanun’a göre, toplu ödeme alarak hizmetlerini tasfiye eden vatandaşlar, ihtiyaç duymaları halinde, aldıkları toptan ödemenin güncellenmiş tutarını ödeyerek bu hizmetleri yeniden ihya edebilirler.

ÖLEN KİŞİLERİN YAKINLARI DA TOPLU PARA ALABİLİR Mİ?

Vefat eden sigortalının hak sahipleri, gerekli şartları sağlamaları halinde, birikmiş prim tutarlarını toplu olarak alabilirler. Bağ-Kur’lu bir kişi öldüğünde ve 1500 prim günü bulunuyorsa, bu kişinin yakınları ödenen primleri topluca alabilirler.

Bu yeni düzenleme, emeklilik için prim günü eksikliği çeken vatandaşlar için önemli bir imkan sunarak, yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçlıyor. SGK üzerinden yapılan başvurular, birikmiş primleri geri almanın yanı sıra kısmi emeklilik fırsatı da sağlıyor.