Şahin'den Alanya'da emeklilere 'Her ay 1000 TL' sözü

DİM TV Seçim Özel'in konuğu olan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, çarpıcı açıklamalar yaptı. Şahin, ilk kez DİM TV canlı yayınında " Sosyal yardım almaya hak kazanan emeklilerimize her ay 1000 TL de biz destek vereceğiz" dedi.

Şahin, bu akşam DİM TV Seçim Özel'in konuğu oldu. Şahin, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit ile DİM TV izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

İşte Şahin’in açıklamalarından satır başları:



'BİZİM TEK DERDİMİZ ALANYA’YA HİZMET ETMEK'



ALTSO başkanlığım döneminde sadece 2 dönem başkanlık yapacağımı söylemiştim ve her zaman olduğu gibi sözümü tuttum. Alanya Belediye Başkanlığı’na da seçilirsem 2 dönemden fazla yapmayı düşünmüyorum. Heyecan çok önemli. 2 dönemden sonra heyecan kaybediliyor. Benim arkamda ne Alanya Belediyesi var, ne de Antalya Büyükşehir Belediyesi var. Benim arkamda sadece halk var. Ben hizmet etmek için yola çıktım. 71 tane çok güzel proje hazırladım. Seçilemezsem Alanya’ya hizmet edemeyeceğim için üzülürüm. Bizim tek derdimiz Alanya’ya hizmet etmek. Bizim vizyonumuz ortada. Halkımızın dualarıyla kazanacağız.



‘BİZİM HALKTAN BAŞKA SIRTIMIZI YASLADIĞIMIZ KİMSE YOK’



Başkan seçilirsem şükür namazı kılacağım. Oradan Şehitliğe gideceğim ve duamı edeceğim. Daha sonra Atatürk Anıtı’na gidip, koltuğa daha sonra oturacağım. Alanya’ya çay bahçesi lazım. Kamuya açık sosyal alanlarda alkol alınmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Bizim hedefimiz inancımızdan, kültürümüzden ödün vermeden Alanya’yı dünya kenti yapmak. Hem ticaretin hem de siyasetin içinden geliyorum. Biz devletin gücünü Alanya’nın menfaatleri için kullandık. Bizi yalan haberlerle itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Biz halkın teveccühüyle geldik. Ben sadece halka güveniyorum. Bizim halktan başka sırtımızı yasladığımız kimse yok. Afişlerimize saldırıyorlar, yırtıyorlar. Biz afişle buralara gelmedik. Alanya, doğru yönetimle kendi kendine yettiği gibi komşu şehirlere bile yardımcı olur.



‘ALANYAMIZIN BÜTÜN SORUNU BİZİM SORUNUMUZ’



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i defalarca canlı yayına davet ettim ama gelmedi. Ben özel hayatını sormayacaktım. Alanya ile ilgili soru soracaktım. Vaat ettiği 82 projenin kaç tanesini yaptığını soracaktım. 71 projemizin bulunduğu broşürü her eve dağıttık. Halk ileride bana hangisini yaptığımızı sorsun diye. Biz bu projeleri yapacağız diye söz verdik. Bu söz namustur. Ben ALTSO döneminde de ne söz verdiysem 1 fazlasını yaptım. ALTSO başkanıyken Gökbel’e 2 ambulans kazandırdım. Bu benim görevim değil demedim. Herkes şu anda topu birbirine atıyor. 1 Nisan itibariyle hepsi bizim işimiz. Vatandaşlarımız bir sorun olursa hemen bana ulaşacak. Her zaman ulaşılabilir olacağım. Alanyamızın bütün sorunu bizim sorunumuz.



‘KORKU İMPARATORLUĞUNUN YOK OLUŞUNUN ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK’



Alanya’da bir korku imparatorluğu kurulmaya çalışıldı. Kimlere ne denildiğini biz biliyoruz. Hafta sonu yaptığımız değişim yürüyüşündeki katılım o korku imparatorluğunun kurulamadığının bir göstergesidir. Biz korku imparatorluğu kurmadık. Gönül köprüleri kurduk. Alanya’da korku imparatorluğunu ortadan kaldıracağız. Herkes özgür iradesini her yerde gösterebilecek. Değişim yürüyüşündeki kalabalık korku imparatorluğunun yok oluşunun bir örneğidir. Pazar gün halk sandıkta cevabını verecek.



‘MEHMET ŞAHİN SÖZÜ’



Alanya’dan Antalya’ya hastaneye giden vatandaşlar var. Alanya’dan Antalya’ya giden hasta ve hasta yakınları için refakatçi evi yapacağız. İhtiyaç olan her şeyi yapacağız. DEMAŞ’ın olduğu yeri alışveriş merkezi yapacağımla ilgili yalanlar söylüyorlar. Belediyenin yerini ben nasıl alışveriş merkezi yapabilirim? (Gülüyor) Oranın altını çok amaçlı salon, üstünü Hilton yapacağım. Bütün markaları oraya getireceğim. Mehmet Şahin sözü. Kruvaziyer turizmini hareketlendireceğim. Alanya turizmini canlandıracağız. Nitelikli turistleri Alanya’ya çekeceğiz. Ben halkın hizmetkarıyım. Alanya’nın hizmetkarı olmaktan gurur duydum. Gurur duymaya da devam edeceğim. Bizim işimiz gücümüz Alanya. 1 yıl içinde Alanya’nın en önemli sorunlarını çözeriz.



‘HERKESİN SORUNUNU ORTAK AKILLA ÇÖZECEĞİZ’



Alanyamızın dışarıda üniversitede okuyan çocuklarına yurt ve burs desteği verilmesi gerekiyor. Onlar geleceğimiz. Alanya Belediyesi olarak gücümüzün yetmeyeceği bir şey yok. Gençlere masada söz hakkı da vereceğiz. Gençlik meclisini ve kadın meclisini daha da güçlendireceğiz. Herkesin sorununu ortak akılla çözeceğiz. Ortak akılı sözde değil özde kılacağız. ALTSO’da kapımız her zaman vatandaşlara açıktı. Belediye başkanlığım döneminde de kapımız her zaman halka açık olacak. Randevusuz herkes gelip görüşecek. 1 Nisan’da Alanya’ya hizmet rozetini takacağız. Ben ideoloji adamı değilim. Benim idolüm Kuran, bayrağım ve Mustafa Kemal Atatürk.



‘ALANYA’YA HİZMET YAĞDIRACAĞIZ’



Bütün devlet kurumlarını doğu-batı bölgelerinde konuşlandıracağız. Eski belde belediye binalarını belediye yapıp, yerinde hizmet vereceğiz. Başkan yardımcıları atayıp rapor isteyeceğim. Muhtarları dinleyeceğim. Halkla toplantılar yapacağım. Bizde parti yok. Bizde Alanya’ya hizmet var. Alanya’nın 102 mahallesine, 69 eski köyüne hizmet yağdıracağız. Ben hizmet adamıyım.



'ALANYA'DA YEŞİL ALANLARI 3 KATINA ÇIKARTACAĞIZ'



Kentsel dönüşümün bina bazında değil ada bazında yapılması gerekiyor. Diğer türlü rantsal dönüşüm oluyor. Dimçayı’nda yolun üstünde su kanalları var. Su kanallarını yolun altına alacağız. DSİ ile koordineli şekilde yine sulama suyu olarak kullanılacak. Yolu genişletip bisiklet ve yürüyüş yolu yapacağız. Dimçayı’ndaki günübirlik alanlara depo yapılması hiç doğru olmadı. Şehrimizdeki yeşil alanları 3 katına çıkartacağız. Sahil büfeleri tek tip olacak. Halkımızın denize gireceği bir plaj kalmadı. Halk plajları yapacağız. Alanya-Antalya otobanının uzatılması için gerekli görüşmeleri yaparım. Alanya’da PTT’nin yanına manav açarak Alanya’yı büyük bir köye çeviriyorlar. Amatör sporcuları her zaman destekleyeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz. Etüt merkezleri yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olacağız. Alanya’da yaşayan ve sosyal yardım almaya hak kazanmış emeklilere her ay 1000 (Bin) TL destek vereceğiz.



İŞÇİNİN EKMEĞİYLE OYNANIR MI?



Belediye personelimize sahip çıkacağız. Belediye başkanı seçildiğimiz zaman belediye personelini değiştirmeyeceğiz. İşçinin ekmeğiyle oynanır mı? Biz adımızı lekeleyecek bir şey yapmayız.



‘KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ’



Alanya’da turizmi çeşitlendireceğiz. Kış turizmi, kültür turizmi ve sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Bize nitelikli turist lazım. Turizm çalışanlarımızın da her zaman yanında olacağız. Kamu çalışanlarımız ve turizm çalışanlarımız için toplu konutlar yapacağız. Kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacağız. Alanya iskelesinin canlanması için yat limanıyla tur teknelerinin yerini değiştireceğiz. Kentin kalbi kent meydanıdır ama 10 yıldır yapamadılar. Belediye binasının olduğu bölgeye kent meydanı yapacağız. Çoğunluğun dediğini yaparım, azınlığın hakkını yedirmem. Şehrimizin bir tarafını yapıp bir tarafını bozmayacağız.



‘İSRAFA KARŞIYIZ’



Yeni Alanya Belediyesi binasının olduğu yere odaları toplamayı düşünüyoruz. Alanya’nın yeni bir hizmet binasına ihtiyacı yok. İsraf. Ben israfa karşıyım. Belediyeye personel alımını liyakate göre yapacağız. Meslekte uzmanlaşmayı sağlayacağız. Bizde dernek adı altında para toplamak da yok.



'SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'



31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde demokrasi şöleni yaşanacak. Alanya halkından ricam, bana ideolojik yaklaşmasınlar. Ben hiç ideoloji adamı olmadım. Ben proje adamıyım. Partiler hizmet aracı. Ben Alanya halkımıza hizmet etmek istiyorum. Ben seçilirsem asla partimi de değiştirmem. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz. Seçimde diğer adaylarımıza, meclis üyesi adaylarımıza ve muhtar adaylarımıza da başarılar diliyorum. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi