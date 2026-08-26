​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Türkiye genelinde artan yaşlı nüfusun Alanya'daki yansımalarına dikkat çekerek önemli bir toplumsal sorunu gündeme taşıdı. Alanya'da 65 yaş üstü nüfusun 34 bin 704 kişiye ulaştığını belirten Sarıca, mevcut huzurevi kapasitelerinin bu artan talebi karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı. Alanya'nın artık sadece turizm ve nüfus artışıyla değil, hızla yaşlanan demografik yapısıyla da ele alınması gereken bir şehir haline geldiğini ifade etti.

​OSMANLI'DAN MODERN TÜRKİYE'YE YAŞLI BAKIMI

​Geçmişteki sosyal yapılara ve geleneklere dikkat çeken Hüseyin Sarıca, Osmanlı döneminde çocukların yaşlı ve yardıma muhtaç anne-babalarına bakmasının hem dini bir emir hem de hukuki bir görev olduğunu hatırlattı. Kadı sicillerine yansıyan durumlarda, bakım masraflarını karşılamayan evlatların mahkeme kararlarıyla nafakaya mahkûm edildiğini belirtti. Ayrıca kimsesiz veya desteğe ihtiyacı olan yaşlıların, mülklerini devretme karşılığında yasal bakım sözleşmeleri yaptığını ve bu sözleşmelerin güvence altında olduğunu ifade etti. Osmanlı'da yaşlı bakımının yükünü aile, mahalle ve vakıf sistemi paylaşırken, modern Türkiye'de bu yükün giderek aileden devlete ve profesyonel bakım sistemlerine doğru kaydığına işaret etti.

​ALANYA İÇİN ACİL EYLEM PLANI ŞART

​Modern süreçte yaşanan bu dönüşümle birlikte Alanya'da atılması gereken adımları sıralayan Sarıca, yeni yaşlı bakım ve huzurevi kapasitelerinin artırılması gerektiğini belirtti. Evde yaşlı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesini, yaşlı gündüz yaşam merkezlerinin kurulmasını ve yalnız yaşayan yaşlıların düzenli olarak takip edilmesini isteyen Sarıca, bakıma muhtaç yaşlıların ailelerine ekonomik ve sosyal destek verilmesinin önemine değindi. Bu süreçte belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

​Hüseyin Sarıca açıklamasını, "Mesele sadece kaç tane huzurevi yatağımız olduğu değildir. Mesele, Alanya'da yaşlanan hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız ve sahipsiz hissetmemesidir. Bugünün yaşlıları bizim dünümüzdür. Yarın ise hepimiz yaşlanacağız" sözleriyle tamamladı.