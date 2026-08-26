ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi, 10 yılı aşkın süredir çok sayıda etkinliğe, toplantıya, kutlamaya ve çalışmaya ev sahipliği yapan dernek binasından ayrılıyor. Yıllar içerisinde dernek üyeleri için önemli bir buluşma noktası haline gelen binaya veda edilirken, ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

10 YILLIK HATIRALARA VEDA

Geride bırakılan yıllar boyunca mevcut dernek binasında birçok önemli çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Sipahioğlu, binanın yalnızca fiziki bir mekan olmadığını, üyelerin anıları ve emekleriyle özel bir anlam kazandığını ifade etti.

Çok sayıda Cumhuriyet Bayramı'nın burada kutlandığını, Atatürk ilke ve devrimlerinin anlatılması ve yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların yine bu çatı altında planlandığını belirten Sipahioğlu, dernek üyelerinin her köşesinde emeğinin ve izinin bulunduğu binaya veda etmenin hüznünü yaşadıklarını kaydetti.

“ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÖRT DUVARA SIĞMAZ”

Mevcut binadan ayrılmanın ADD Alanya Şubesi açısından faaliyetlerin sona ermesi anlamına gelmediğinin altını çizen Sipahioğlu, yeni döneme ilişkin kararlılık mesajı verdi.

“Atatürkçü düşünce dört duvara sığmaz” diyen Sipahioğlu, derneğin temel değerlerinden ve mücadelesinden taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Yaşanan değişimin bir son olarak değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“BİZ BURADAYIZ, MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

ADD Alanya Şubesi yönetimi ve üyelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Sipahioğlu, “Biz buradayız, mücadelemiz devam ediyor” mesajını verdi.

Derneğin yeni dönemde de Alanya'daki çalışmalarına, etkinliklerine ve toplumsal faaliyetlerine devam edeceğini belirten Sipahioğlu, mevcut binadan ayrılmanın çalışmaların önünde herhangi bir engel oluşturmayacağını ifade etti.

YENİ ADRES ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

ADD Alanya Şubesi'nin bundan sonraki süreçte faaliyet göstereceği yeni adresin henüz açıklanmadığı belirtilirken, yeni döneme ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

10 yılı aşkın süredir kullanılan binaya veda eden dernek yönetimi, yeni adresinde çalışmalarını daha güçlü şekilde sürdürmeyi hedeflediğini duyurdu. Sipahioğlu açıklamasını, “Bir kapı kapanır; ama Atatürk’ün açtığı yol asla kapanmaz” sözleriyle tamamladı.