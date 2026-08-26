ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin karşılaştığı sorunları yerinde değerlendirmek ve yeni üretim modelleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Alanya’daki saha çalışmalarına devam ediyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Alanya’nın Hocalar, İmamlı ve Yeşilöz mahallelerinde üreticilerle buluşan ekipler, tarım ve hayvancılık alanındaki güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi. Üreticilerin görüş ve taleplerinin de dinlendiği çalışmalarda, bölgedeki tarımsal potansiyelin daha etkin değerlendirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

ÜRETİCİLERE SAHADA BİLGİLENDİRME

Gerçekleştirilen buluşmalarda gıda arzı ve güvenliği, bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele ile yeni üretim planlaması hakkında üreticilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Özellikle tarımsal üretimde verimliliğin yükseltilmesi, mevcut kaynakların daha etkin kullanılması ve üretimin sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik uygulanabilecek yöntemler üzerinde duruldu. Üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçlar da değerlendirilerek çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TAKE Projesi ile çeşitli nedenlerle işlenmeyen, boş bırakılan veya nadasa ayrılan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun üretim modellerinin geliştirilmesinin yanı sıra üreticilerin çeşitli tarımsal girdilerle desteklenmesi amaçlanıyor. Tohum, fidan ve gübre gibi girdilerle sağlanan desteklerin tarımsal üretimin devamlılığına ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VE ÜRETİM PLANLAMASI ÖNE ÇIKTI

Çalışmalarda üzerinde durulan başlıklardan biri de gıda arz güvenliği ve yeni üretim planlaması oldu. Tarım arazilerinin etkin kullanılması ve bölgesel ihtiyaçlara göre üretimin planlanmasının hem üreticiler hem de gıda arzının sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan üreticilere de hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda bilgiler verildi. Hastalıkların önlenmesi ve hayvan sağlığının korunmasında alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

ALANYA’DA SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla üreticilerin yalnızca desteklerden yararlanması değil, güncel tarımsal uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması da amaçlanıyor.

Hocalar, İmamlı ve Yeşilöz mahallelerinde gerçekleştirilen buluşmaların ardından üreticilere yönelik eğitim, bilgilendirme ve saha desteklerinin devam edeceği belirtilirken, TAKE Projesi kapsamında tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve Alanya’daki üretim potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.