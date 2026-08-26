​TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN ÜNİTE: 26 AĞUSTOS RUHU

​Tarihin Türk milletine yeni bir zafer kazanmayı zorunlu kıldığını belirten Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Sultan Alparslan’ın bin yıl öteden gelen sesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir asır önce verdiği emrin ve beş yıl önce Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından yakılan meşalenin bugün Türkiye'de yeniden yankılandığını ifade etti. İçeride ve dışarıda Türk milletinin birliğine göz dikenlerin tarihin gerektiğinde yeniden tekerrür edeceğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, Türk milletinin vatanına uzanan elleri kırmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

​ÜÇ BÜYÜK DÖNÜM NOKTASI AYNI ŞUURLA ANILIYOR

​Başkan Türkoğlu, 26 Ağustos tarihinin Türk milletinin kaderini değiştiren üç kritik eşiği aynı ruh ve şuurla barındırdığına dikkat çekti. 955 yıl önce 1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını ebediyen Türk milletine açtığını hatırlatan Türkoğlu, 104 yıl önce 26 Ağustos 1922’de ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle başlayan Büyük Taarruz’un bağımsızlığı yeniden tesis eden kutlu yürüyüşün ilk adımı olduğunu ve 30 Ağustos Zaferi ile taçlandığını kaydetti.

​SİYASİ ALANDA YENİ BİR MÜCADELE DÖNEMİ

​26 Ağustos 2021 tarihinde kurulan Zafer Partisi’nin, Türk milliyetçiliğinin, Cumhuriyet’in temel değerlerinin ve milli egemenlik anlayışının siyasi alandaki en güçlü temsilcisi olarak yeni bir mücadele dönemi başlattığını dile getiren Türkoğlu, bu mücadelenin temelinin Türklük mücadelesi olduğunu vurguladı. Bu tarihlerin yalnızca askeri veya siyasi gelişmeler olmadığının altını çizen Türkoğlu, bunların Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, devlet aklının ve vatan sevgisinin sembolleri olduğunu ifade etti.

​ZAFER PARTİSİ ALANYA TEŞKİLATINDAN KARARLILIK MESAJI

​Zafer Partisi’nin Türk milletinin birliğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, Atatürk ilke ve inkılaplarını, hukukun üstünlüğünü ve milli egemenliği tavizsiz savunmak amacıyla kurulduğunu belirten Türkoğlu, Alanya İlçe Teşkilatı olarak Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

​Türkoğlu, partisinin siyaset anlayışını terörle müzakere değil mücadele etmek, ayrışma yerine milli birlik sağlamak, yoksulluğu yönetmek yerine üretimi artırmak, umutsuzluğu büyütmek yerine gençlere güçlü bir gelecek kurmak ve kişilere değil doğrudan Türk milletine hizmet etmek ilkeleri üzerine kurduklarını belirtti. Açıklama, tüm bağımsızlık kahramanları saygıyla anılırken "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sözleriyle son buldu.