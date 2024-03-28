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Yapay zekanın önü kesilemiyor: Sırada o meslek grubu var! İşsiz kalma riski yüksek...

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İngiliz Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bir analize göre, yapay zeka teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonu arttıkça, mevcut iş pozisyonlarının yüzde 11'inden yüzde 59'una kadar etkilenebileceği öngörülmektedir. Şirketlerin bu teknolojileri daha yoğun kullanmaya başlamaları halinde, en olumsuz durumda, ülkedeki iş gücünün büyük bir kısmı risk altına girebilir ve bu da 7,9 milyon kişilik bir istihdam kaybına yol açabilir.

Yapay zekanın önü kesilemiyor: Sırada o meslek grubu var! İşsiz kalma riski yüksek... mask
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Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü'nün (IPPR) yaptığı çalışmaya göre, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması, İngiltere'de iş gücü piyasasını önemli ölçüde etkileyebilir. Eğer İngiliz hükümeti uygun tedbirleri zamanında devreye sokmazsa, yapay zekanın ilk evresinde işlerin yaklaşık on birde birinin etkileneceği öngörülüyor.

Özellikle veri yönetimi, idari destek ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda çalışanlar, bu değişimden ilk etkilenenler arasında. Yapay zeka uygulamalarının iş süreçlerine daha derinlemesine entegre edilmesiyle, etkilenen işlerin oranının yüzde 59'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Kadın çalışanların, etkilenme riski altındaki bu pozisyonlarda daha fazla temsil edilmesi nedeniyle, iş kaybı riskinin cinsiyet açısından dengesiz dağılabileceği belirtiliyor.

IPPR'ın analizine göre, en olumsuz senaryoda, yapay zekanın işleri tamamen devralması halinde, İngiltere'de yaklaşık 7,9 milyon kişinin işini kaybetme riski var ve bu durum, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sına katkıda bulunamayacak. Ancak, daha olumlu bir bakış açısıyla, yapay zekanın getireceği verimlilik artışı, 4,4 milyon işin kaybına rağmen, ekonominin yüzde 6,3'üne denk gelen 144 milyar sterlinlik bir artışa yol açabilir.

En iyi bir senaryoda, risk altında olan işlerin yerine getirilmesi yerine, yapay zekanın entegrasyonu ile güçlendirilmesi mümkündür. Bu yaklaşım, iş gücü piyasasında kayıpların önlenmesine yardımcı olabilir ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da %13'lük bir artışa yol açabilir, ki bu da yıllık olarak 306 milyar sterlinlik bir ekonomik kazanç anlamına gelmektedir.

Yapay zekadan kaynaklanabilecek iş kayıplarının hükümetin politikalarına göre değişkenlik göstereceğini analiz eden IPPR, hükümetin yapay zeka için iş geçişlerini teşvik eden ve otomasyonun meyvelerinin ekonomi genelinde yaygın şekilde paylaşılmasını sağlayan iş merkezli bir sanayi stratejisi geliştirilmesini öneriyor.

Söz konusu stratejinin yeşil meslekleri içermesi ve bu pozisyonların desteklenmesi, vergi teşvikleri veya sübvansiyonlar gibi mali politika önlemleri ve mevzuat değişikliklerini içermesi gerekiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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28 Mar 2024 - 02:51 - Teknoloji

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