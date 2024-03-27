Yatağında ölü bulunan Gamze'nin ölümünün arkasındaki sır perdesi çözüldü

17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de saat 07.30 sıralarında, iddiaya göre kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık sorunu bulunmadığı belirtilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Çift, 4 ay tutuklu kalıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GİZLİ TANIK İTİRAFIYLA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sonradan adının Lale Cengiz olduğu belirtilen gizli tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. 26 Ekim 2022'de Sakallıoğlu çifti, İstanbul'da katıldıkları televizyon programının ardından gözaltına alındı. Çift, işlemlerinin ardından Bodrum'a getirildi. Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında, aynı gün Gamze Sakallıoğlu'nun amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi Mefar Sakallıoğlu (37), yengesi Nazlı Sakallıoğlu ve hakkında yakalama kararı bulunan erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'yı Bodrum'da, ablası Fatma Köse ile eniştesi D.K.'yı (30) ise Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Turcen- Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRDÜKLERİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Dosya kapsamında şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Tanık Lale Cengiz, "Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oynayarak eğlendiğini gördüm. Bu hareketi dikkatimi çekti. Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Gamze'nin de para karşılığı ilişkiye girdiğini, daha önce kürtaj olduğundan bahsetti. 'Delil bırakmadıysan bir daha da bir şey çıkmaz' dedim. Polisiye bir dizi izlediğini, olayın üzerini nasıl örtmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi edindiğini söyledi" şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer buldu.

İddianamede gizli tanığın, olayı anne Turcen Sakallıoğlu'nun anlattığı kadarıyla öğrendiği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ilgili ayrıntı vermemiş olabileceği de vurgulandı. Hayatın olağan akışı çerçevesinde kendisinden daha genç ve dinamik olan birinin öldürülmeye çalışılması durumunda karşılık vermesi üzerine yaşanacak arbedede sanık Turcen Sakallıoğlu'nun kızı Gamze'yi tek başına herhangi bir yara almadan boğarak öldüremeyeceği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu'ndan yardım aldığı ifade edildi.

ANNEYE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen beşinci duruşmayla yargılanmalarına devam edildi. Savcılık mütaalasını açıklayıp, her iki sanık için de nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme başkanı, verilen 10 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Turcen Sakallıoğlu'nu 'üst soyu nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ise beraatine karar verdi. Kararın ardından sanık Turcen Sakallıoğlu'nun avukatları istinafa başvuracaklarını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA