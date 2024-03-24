Mehmet Şahin: Halkımızın duaları ile ayaktayız

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde de her mahallede olduğu gibi coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileri, meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Şahin, tek tek selamlaştığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

'KESTEL DEĞİŞİM İSTİYOR, DAHASINI İSTEMİYOR'

Kestelli bir vatandaş "Seçim için değil, seçimden sonra da bizi muhatap alacak, konuşacak, dertlerimizi dinleyecek, çözülmese bile çözülmeyeceğini anlatacak bir muhatap arıyoruz biz yıllardır. Mehmet Başkan'a da canı gönülden inandığımız için buradayız" dedi.

Kestelli bir kadın ise "Kestel değişim istiyor, dahasını istemiyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş "Buradan tapuyu alıyor, buraya koyuyor" derken, Şahin "Adaletsizliklere son vereceğiz. Söz" dedi.

Şahin, sık sık alkışlar ve tezahüratlarla kesilen konuşması sırasında " Belediye düğün salonları ücretsiz olacak. Halkımızdan ücret aldırmayacağım. Asla. Bizim sevdamız Alanyamıza hizmet. Sorunları da çözmek. Ben çözüm adamıyım. Proje adamıyım" dedi.

MEHMET ŞAHİN'DEN KESTEL'E TEŞEKKÜR

Şahin, Kestel buluşmasına ilişkin mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Kestel’de mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

ŞAHİN'İN SEÇİM OFİSİNE ZİYARETÇİ AKINI

Şahin, Değişim ve Gelişim Yürüyüşü'nün ardından gerçekleştirdiği Kestel buluşması sonrası da seçim ofisine destek ziyaretine gelen çok sayıda vatandaşla buluştu. 'En Büyük Başkan Bizim Başkan' sloganlarıyla karşılanan Şahin, sevenlerine hitabında "Bizim konuşma yaptığımız masalara gelip, 'İnşallah sen belediye başkanı olursun' diyenler var yürekten. Bizim sorumluluğumuzu 10 kat fazla arttırıyorlar. Yürekten söylüyor o teyzelerimiz. 'İnşallah olursun' diyorlar. Biz de 'Dua et teyze' diyoruz. Biz halkımızın duaları ile ayaktayız" şeklinde konuştu.

Şahin, "Seçim ofisimize gelerek desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim. 'Her Şey Alanya’mız İçin' söylemi ile çıktığımız bu kutsal hizmet yolunda sizleri asla mahcup etmeyeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah" dedi.