Şahin'in Alanya mahalle buluşmaları sürdü

Şahin, son mahalle buluşmasında Çarşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Her mahallede olduğu gibi Çarşı'da da coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, vatandaşlarla tek tek selamlaştı.



Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu, yaptığı açılış konuşmasında "Sayın Mehmet Şahin'e şahsım ve mahallem adına, burada hepinizin adına teşekkür ederim. Kendisine çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim" dedi.

'BU KORKU SİYASETİNİ BİTİRECEĞİNİZE İNANCIM TAM'

Söz alan bir vatandaş ise "Sizden tek bir ricam var. İnancımız sonsuz. Allah'ın izniyle bu korku siyasetini, bu korku ortamını bitireceğinize inancım tam" dedi. Bir çocuğun ise "Futbol sahası yapabilir misiniz? Bizim mahallede boş alan var" demesi dikkat çekti. Şahin ise çocuğa "Boş alan varsa yapacağız, söz" yanıtını verdi.

ÇARŞI MAHALLESİ SAKİNLERİNE MEHMET ŞAHİN SÖZÜ

Şahin, Çarşı Mahallesi sakinlerine hitabı sırasında "Liyakatli, çözüm odaklı ve ortak aklı benimsemiş güçlü yerel yönetim vizyonumuzla size söz veriyoruz. Sorunları biliyoruz ve çözümleri ile geliyoruz. Alanyamızın çözülmeyecek tek bir sorunu yok. Alanyamızın sorunu, sorumluluktan, ortak akıldan, adaletten ve eşit hizmet anlayışından kaçan yerel yöneticilerdir. Kimlikli, estetik ve planlı bir Alanya inşa etmekten planlama aşamasında yaşanan sorunların giderilmesine, kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarının çoğaltılmasına, turizmin çeşitlendirilmesinden teknolojik alt yapıya, kadın kooperatiflerinden çok amaçlı gençlik komplekslerine, sağlık merkezlerinden spor tesislerine kadar diğer birçok alanda bu şehre rahat bir nefes aldıracağız. Bu süreçte asla adaletten şaşmayacağız, ortak aklı egemen kılacağız ve demokrasi ile insan hakları temelinde bir yönetim planı oluşturacağız.

İnşAllah bizler, ben ve ekip arkadaşlarım, 1 Nisan’dan itibaren Alanya’mızda yepyeni, tertemiz, pırıl pırıl ve adaletli bir dönemi başlatacağız. Bizler buna inanıyoruz, siz de değişimin gücüne inanın" dedi.

ŞAHİN'DEN ÇARŞI MAHALLESİ'NE TEŞEKKÜR

Şahin, Çarşı Mahallesi buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında ise "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Çarşı Mahallemizde mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik.

Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için Mahalle Muhtarımız Kadri Kasapoğlu başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

'YAŞLI VE EMEKLİLERİMİZ HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRECEKLER'

Şahin ve ekibi, içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Alanya Huzurevi'ni de ziyaret etti. Şahin, huzurevinde ellerini öpüp, sorun ve taleplerini dinlediği yaşlılara hediyeler verdi.

Yaşlılara ve emeklilere yönelik projelerini aktaran Şahin, "İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi Projemizle büyüklerimiz gün yüzü görecek. Emekli Lokalleri Projemizle de emeklilerimiz hak ettikleri değeri görecekler" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Şahin'e, kendilerine yönelik projeleri nedeniyle tebrik ve teşekkür yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi