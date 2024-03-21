Mehmet Şahin yine haklı çıktı

İSKELEDE demirli halde bulunan Admiral Black ve Baba-A adlı tekneler, sabah saatlerinde çıkan yangında yandılar. Olay esnasında Baba-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralandı. Yaralı, özel Alanya Yaşam Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangın sırasında iskeleye koşan ilk isim İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin oldu. Şahin, yangın söndürme çalışmaları sırasında yanan teknelerin sahipleri ve diğer teknecilerin yanından ayrılmadı. Tekneciler, yangın felaketine koşan ilk isim olan ve kendilerini yalnız bırakmayan Şahin'e teşekkür ettiler.

TEKNECİLER ŞAHİN’E SIKINTILARINI ANLATTI

Tekneciler yangın sırasında Şahin’e sıkıntılarını şöyle aktardılar;

Allah’tan can kaybı yok. Yazık ya Mehmet abi vallahi yazık. Şuranın pisliğine bir bakın ya Allah aşkına. Alanya’ya yakışıyor mu? Alanya’ya yakışmayan bir görüntü. Binlerce turist buraya iniyor. Ama hiçbir kurum bizimle ilgilenmedi. Yemin ederim 50 tane dilekçemiz var. Biz burayı yapmadan önce proje hazırladık. Götürdük Adem başkanın önüne koyduk. Seçim arifesiydi. Benim projem var. Meydan çalışmasını yapacağım dedi. 5 yıl geçti. İyileştirme yapılmalı. Burada yangın olabilir. Tekneler yanabilir. Görüyorsunuz işte yandı. Burada yangın söndürme sistemi yok. Teknelerin hepsi burada olsaydı hepsi yanacaktı. Yazın bütün hırsızlar burada geziyor. Hırsızları kovmaktan polise teslim etmekten bıktım.

"İSKELEMİZİ KURTARACAĞIZ"

Tekneciler, uzun zamandır iskele ile ilgili uyarılarda bulunan, yatların iskeleye, gezi teknelerinin ise yat limanına taşınması gerektiğini vurgulayan Şahin'in, son yangınlarla bir kez daha haklı çıktığını söylediler. Şahin de, Alanya İskelesi ve Alanya Yar Limanı takasının şart olduğunu bir kez daha vurgulayarak "iskelemizi kurtaracağız" dedi.

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