Survivor adası nerede? Survivor gerçekten bir adada mı çekiliyor? İşte Uydu görüntüleri ile parkurların olduğu yerler...

En son bir yarışmacının adadan ayrılıp dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek ve içecek alması ile sonuçlanan Survivor skandalları bitmek bilmezken, izleyiciler 'Madem yarışmacılar bir adada nasıl oluyor da medeniyetin olduğu yerlere gidip yiyecek bulabiliyor' soruları sormaya başladı.
Uydu görüntülerinden bakınca survivor bir adada çekilmiyor. Her ne kadar Dominik Cumhuriyeti'nin kendisi bir ada üzerinde bulunsa da yarışma Dominik ana karası içinde ve ayrı medeniyetin olmadığı bir adada çekilmiyor.
Oldukça zengin bir kesimin yaşadığı ulstra lüks villaların olduğu ana karanın bir bölümünde çekildiği görülüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.