20 Mar 2024 - 16:46- Magazin G:

Survivor adası nerede? Survivor gerçekten bir adada mı çekiliyor? İşte Uydu görüntüleri ile parkurların olduğu yerler...

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça yüksek bir izleyici kitlesi olan Survivor nerede çekiliyor? Yarışmacılar gerçekten bir adada mı yaşıyor yoksa öyle mi gösteriliyor? İşte uydulardan gerçek kanıtlarla Survivor parkurlarının bulunduğu o yer...

Survivor adası nerede? Survivor gerçekten bir adada mı çekiliyor? İşte Uydu görüntüleri ile parkurların olduğu yerler... mask
Survivor adası nerede? Survivor gerçekten bir adada mı çekiliyor? İşte Uydu görüntüleri ile parkurların olduğu yerler...
Survivor adası nerede? Survivor gerçekten bir adada mı çekiliyor? İşte Uydu görüntüleri ile parkurların olduğu yerler...
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En son bir yarışmacının adadan ayrılıp dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek ve içecek alması ile sonuçlanan Survivor skandalları bitmek bilmezken, izleyiciler 'Madem yarışmacılar bir adada nasıl oluyor da medeniyetin olduğu yerlere gidip yiyecek bulabiliyor' soruları sormaya başladı.

Uydu görüntülerinden bakınca survivor bir adada çekilmiyor. Her ne kadar Dominik Cumhuriyeti'nin kendisi bir ada üzerinde bulunsa da yarışma Dominik ana karası içinde ve ayrı medeniyetin olmadığı bir adada çekilmiyor.

Oldukça zengin bir kesimin yaşadığı ulstra lüks villaların olduğu ana karanın bir bölümünde çekildiği görülüyor.

Bu görüntülerden survivor'ın bir ada olmadığı aşikar. Teknik olarak bir adada olsalar bile bu bir ülkenin ana karası ve medeniyetin olduğu bir bölge.
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20 Mar 2024 - 16:46 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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