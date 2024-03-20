Survivor adası nerede? Survivor gerçekten bir adada mı çekiliyor? İşte Uydu görüntüleri ile parkurların olduğu yerler...

En son bir yarışmacının adadan ayrılıp dominikli bir ailenin evine girerek yiyecek ve içecek alması ile sonuçlanan Survivor skandalları bitmek bilmezken, izleyiciler 'Madem yarışmacılar bir adada nasıl oluyor da medeniyetin olduğu yerlere gidip yiyecek bulabiliyor' soruları sormaya başladı.

Uydu görüntülerinden bakınca survivor bir adada çekilmiyor. Her ne kadar Dominik Cumhuriyeti'nin kendisi bir ada üzerinde bulunsa da yarışma Dominik ana karası içinde ve ayrı medeniyetin olmadığı bir adada çekilmiyor.

Oldukça zengin bir kesimin yaşadığı ulstra lüks villaların olduğu ana karanın bir bölümünde çekildiği görülüyor.