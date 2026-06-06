Şarkıcı Kenan Doğulu, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube üzerinden yayınlanan "Bana Baştan Anlat" isimli programına konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü popçu, yıllar önce katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın kendisinde bıraktığı etkiyi anlattı.

Gürses'in Türkiye'nin geçmişte aldığı sıfır puanların yarattığı hayal kırıklığından bahsetmesi üzerine Doğulu, kendi deneyimini paylaştı. Yarışmada elde ettiği dördüncülüğün kendisi için bir başarı sayılmadığını aktaran sanatçı, sonucu öğrenince sabaha kadar ağladığını ve bu durumun hala bir travma olduğunu dile getirdi. Doğulu, milli bir temsil görevi üstlenmenin getirdiği ağır strese dikkat çekti.

EUROVISION İÇİN TRT'YE KASET GÖNDERMİŞ

Eurovision'un çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Doğulu, henüz 15-16 yaşlarındayken TRT'ye bir kayıt gönderdiğini açıkladı. Ünlü olmadan önce "Kalbini Dinle" adını verdiği ilk şarkısıyla yarışmaya katılmayı denediğini ancak bu girişiminin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

2007 yılında Helsinki'de "Shake It Up Şekerim" şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden sanatçı, yarışmada siyasi dengelerin rol oynadığını hissettiğini belirtti. Arka planda dönen siyasi oyunlar nedeniyle organizasyonun hiçbir zaman sağlıklı bir yarışma ortamı sunmadığını savundu.

BEREN SAAT İLE 14 YILLIK BİRLİKTELİK

Programda özel hayatına dair de konuşan sanatçı, oyuncu eşi Beren Saat ile 14 yıldır süren ilişkilerine değindi. Evliliklerinde egolarından arınmış iki birey olarak kalabildiklerini belirten Doğulu, hem kendi kişisel alanlarını koruduklarını hem de birlikte vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Zaman zaman yaşanan ufak tatsızlıkların ise ilişkinin doğasında olduğunu ve evliliği beslediğini aktardı.

51 YAŞINDA SPOR RUTİNİ

İlerleyen yaşına rağmen formunu korumaya özen gösterdiğini belirten 51 yaşındaki şarkıcı, sporu hayatının merkezine koyduğunu anlattı. Haftanın en az üç günü spor salonunda ağırlık çalıştığını ve kardiyo yaptığını belirten Doğulu, fiziksel gücü korumanın önemine dikkat çekti. Zamanın çok hızlı geçtiğini ifade eden sanatçı, yakında 52 yaşından gün alacağını sözlerine ekledi.