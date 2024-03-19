Meta'ya milyonluk ceza: Sebebi ise "Bu da mı olacaktı" dedirtti!

Rekabet Kurumundan yapılan duyuruda, META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmadan birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi nedeni ile kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna dikkat çekilerek firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği söylendi.

Bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan verdiği ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu belirtilen açıklamada, diğer yandan , META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasına olanak sağladığı ve pazar gücünü artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, mevcut belirlemeler çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

HER GÜN İÇİN 4,8 MİLYON İDARİ PARA CEZASI

Diğer taraftan META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce belirlenmiş ve bazı yükümlülükler getirilmişti.

META tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, bir başka deyişle kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme vermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi nedeniyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi anlamında yeterli görülmedi.

Bunun üzerine Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kaynak: Kamu Son Haber